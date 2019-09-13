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MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? Devlet hastaneleri randevu sistemi

Hastane ve doktor randevularını internetten almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren MHRS sistemi hakkında detayları araştırıyorlar. Devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? sorusunu merak ediyorlar. Peki, MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? İşte, Devlet hastaneleri randevu sistemine dair detaylar...

13 Eylül 2019 Cuma 22:46
MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? Devlet hastaneleri randevu sistemi

Hastane ve doktor randevularını internetten almak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet veren MHRS sistemi hakkında detayları araştırıyorlar. Devlet hastanelerinden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? sorusunu merak ediyorlar. Peki, MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır? İşte, Devlet hastaneleri randevu sistemine dair detaylar...

MHRS ALO 182 hattı ücretli mi?

ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ücretlendirmede ana kuralları ve üst sınırı belirlemektedir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından ALO 182'yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK'ya göre Türkiye'de sabit hatları aramak dakikası en fazla 46,25 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

GSM firmaları da BTK'nın belirlediği bu üst sınırı geçemez. Ayrıca vatandaşlarımız sözleşme veya paketlerinde geçerli olan bedava dakikalarını da kullanabilmektedirler. Cep veya Sabit telefon şirketinizle iletişime geçerek ücretlendirme hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

MHRS ALO 182 randevu nasıl alınır?

ALO 182’yi arayarak Sağlık Bakanlığı randevu alma sistemine ulaşabilir, burada karşınıza çıkan görevlilerin yardımıyla dilediğiniz hastaneden randevu alabilirsiniz. Bunun yanında www.mhrs.gov adresinden, ekranda tüm hastaneleri görerek randevu alabilirsiniz. MHRS randevu alma ekranından alınacak randevular için herhangi bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır. Sadece T.C. kimlik numarasının girilmesi yeterli olacaktır.

ALO 182 hattından telefonla randevu almak için, arama yapıldıktan sonra hatta çıkacak görevli ile konuşmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde yapılacak randevu alma işlemi için bilgisayar ya da operatör mesajları dinlemenize gerek yoktur. Bu randevu alma şeklinde, sadece görevli ile konuşmanız yeterli olacaktır.

Hattın diğer ucundaki görevli, size T.C. kimlik numaranızı soracaktır. T.C. kimlik numaranızı söyleyerek işlemi başlatabilirsiniz. Bu işlemin ardından size hasta ile yakınlık dereniz sorulur. Hastanın kendisi siz iseniz, verdiğiniz T.C. kimlik numarası ile işlem yapılmaya devam edilir. Eğer hastanın yakını iseniz hastaya yakınlık dereceniz sorulacaktır. Ardından hastanın T.C. kimlik numarasını söylemeniz istenir. T.C. kimlik numaraları ile yapılacak işlemler sona erdikten sonra hangi hastaneden randevu almak istediğiniz sorulur. Hastane adını net olarak belirtmeniz istenmektedir. Yer söyleyerek belirtilen hastane konumlarını görevli kabul etmeyecektir. Sonrasında yapmanız gereken, hangi hastane biriminden randevu almak istediğinizi söylemek olmalıdır. Görevli, söyleyeceğiniz hastanede istediğiniz birimden randevu alır. Birimin boş günlerini ve istediğiniz doktor tercihini size soracaktır. Doktor tercihinizde kullanacağınız doktorların isimlerini ve boş oldukları günleri sıralar. Bazı durumlarda sizin daha önceden hangi güne randevu almak istediğinizi sorar. Siz tarih ve saat bildirdikten sonra, istediğiniz doktorun belirtilen tarih ve saatteki randevu durumuna bakar. Doktorun randevu saati boş ise, sizi belirttiğiniz saate yerleştirir. Eğer doktorun o saati dolu ise, size boş bir tarih ya da gün tavsiyesinde bulunulur. İstediğiniz gün ve saatte size bildirilen randevuya ‘onaylıyorum’ karşılığını vermeniz halinde randevunuz tamamlanır. Görevli, telefonu kapatmadan önce size son kez randevu bilgilerinizi okur. Onay vermeniz halinde randevunuz oluşturulur.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:46
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