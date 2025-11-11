  • İSTANBUL
Gündem 'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Gündem

'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'MHRS' adıyla ücret talep etmişlerdi! Sağlık Bakanlığı'ndan suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı son dönemde artan, 'MHRS' adıyla ücret talep eden internet siteleri ile ilgili harekete geçti.

Bakanlık, MHRS' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr' adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

