"MHP’yi kapatalım" ittifakı! Şu rezalete bakın hele

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, MHP'yi etkisizleştirme girişimlerine değindi. Şahin, geçmişteki kaset operasyonlarını ve bölünme senaryolarını hatırlattı. Sinan Ateş cinayeti üzerinden yeni bir operasyon yapılmak istendiğini belirten Şahin, bu planların asıl amacının MHP'yi tasfiye etmek olduğunu ifade etti. İşte Şahin'in yazısının ilgili bölümü:

"(...) 2011 Genel Seçimlerinde MHP’yi baraj altında bırakmak için gerçekleştirilen kaset operasyonu da .. Sonrasındaki MHP’nin bölünmesi senaryoları da FETÖ eliyle dışarda kurgulanan tezgahlardı.

Ne yapsalar olmadı, başaramadılar.

Bu ülkede vicdan sahibi hiç kimse Ankara’nın göbeğinde katledilen genç bir insana kayıtsız kalamaz. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılsın. Ailesine, evlatlarına bu acıyı yaşatanlar kimse adalet önünde hesap versin.

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Ancak bu dava üzerinden Türk siyasetine çekilmek istenen operasyonu da kimse görmezden gelmesin. Bu planın asıl sahiplerinin derdi Sinan Ateş ve acılı ailesinin mağduriyeti değil. FETÖ kumpaslarında, PKK’nın barikat teröründe, 15 Temmuz ihanetinde milletin yanında saf tutan MHP’yi etkisizleştirmek ve becerebilirlerse tasfiye etmek. (...)"