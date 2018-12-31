MHP'nin Uşak adayı açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Uşak Belediye Başkan adayı olarak Muhammet Fatih Erdoğan'ın ismini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partinin Uşak Belediye Başkan adayının, Muhammet Fatih Erdoğan olduğu duyuruldu. Erdoğan, 24 Haziran'da MHP Uşak 3'üncü Sıra Milletvekili adayı olmuştu.

"Ne mutlu Türk'üm diyene"

Adaylığını değerlendiren Muhammet Fatih Erdoğan, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, MHP Uşak Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış bulunmaktayım. Bu onurlu göreve layık gören Liderimize ve Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Uşaklı değerli hemşehrilerimin destek ve duası ve de Cenab-ı Allah'ın takdiri ile 31 Mart 2019 günü seçimleri kazanıp, üretken belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet edeceğiz. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.