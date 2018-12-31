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MHP'nin Uşak adayı açıklandı

MHP, Uşak Belediye Başkan adayını açıkladı. Ankara Milletvekili Sadir Durmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Uşak Belediye Başkan adayının Muhammet Fatih Erdoğan olduğu bildirildi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
MHP'nin Uşak adayı açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Uşak Belediye Başkan adayı olarak Muhammet Fatih Erdoğan'ın ismini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, partinin Uşak Belediye Başkan adayının, Muhammet Fatih Erdoğan olduğu duyuruldu. Erdoğan, 24 Haziran'da MHP Uşak 3'üncü Sıra Milletvekili adayı olmuştu.

"Ne mutlu Türk'üm diyene"

 

Adaylığını değerlendiren Muhammet Fatih Erdoğan, "Liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle, MHP Uşak Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış bulunmaktayım. Bu onurlu göreve layık gören Liderimize ve Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Uşaklı değerli hemşehrilerimin destek ve duası ve de Cenab-ı Allah'ın takdiri ile 31 Mart 2019 günü seçimleri kazanıp, üretken belediyecilik anlayışımızla halkımıza hizmet edeceğiz. Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 14:15
  1. Ankara
  2. MHP
  3. Uşak
  4. MHP Uşak adayı
  5. MHP Uşak belediye başkan adayı Muhammet Fatih Erdoğan

YORUM YAZ

  • Kemalist Düşmanı AkpartiliKemalist Düşmanı Akpartili1 sa önce
    Görüyor musun kemalistin yediği naneyi! Hem:"Yüce Allah yar ve yardımcımız olsun. diyor, hem de "Ne mutlu Türk'üm diyene" İslamda milliyetçilik yoktur! Milliyetçilik İslam alemi için komunistlikten bile daha tehlikeli bir bölücülük ve fitne mikrobudur!

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