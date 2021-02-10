MHP’nin kurultayı ne zaman? MHP kurutlayı ne zaman yapılacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi 12. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart 2018 tarihinde yapılmış, bu kapsamda saygıdeğer delegelerimizin oylarıyla Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu’nda görev alacak dava arkadaşlarımız belirlenmiştir. O tarihten bugüne kadar gerek MYK üyelerimiz gerekse de MDK üyelerimiz üstlendikleri tarihi sorumlulukları özveriyle ve fedakârlık bilinciyle yerine getirmişlerdir. Partimiz açısından, Türkiye’nin son üç yıllık zorlu dönemi 12.Olağan Büyük Kurultayı’mızın iradesiyle tezahür eden muhterem kadroların inançlı mücadelesi sayesinde göğüslenmiştir. Nitekim oyunlar görülmüş, tuzaklar bozulmuş, komplolar dağıtılmış, kara kampanyalar berhava edilmiştir.