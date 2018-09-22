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MHP'nin af teklifine sert tepki! "Rahşan Affı'ndan sonra suç oranları patladı!"

İyi Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, Rahşan affından sonra suç oranlarından ciddi bir artış yaşandığını söyledi

22 Eylül 2018 Cumartesi 19:44
MHP'nin af teklifine sert tepki! "Rahşan Affı'ndan sonra suç oranları patladı!"

İyi Parti TBMM Grup Başkanı, İstanbul milletvekili Ahat Andican, Rahşan affını hatırlatarak "Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı" dedi.

Halk TV'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan İyi Parti TBMM Grup Başkanı, İstanbul milletvekili Ahat Andican, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'kader mahkumları' olarak nitelediği suçlulara yönelik yaptığı 'af' çağrısına ilişkin şunları söyledi:

"Bu ülkede bir genel af doğru değil. Rahşan affı genişletildi ve bir sürü bu toplum için zararlı insan sokaklarda kaldı. O döneme bakarsanız suç oranlarının da aftan sonra ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. O insanların yüzde 40'ı da yeniden suç işleyerek cezaevine girdi."

MHP'nin af teklifi 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacak.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 19:44
  1. İstanbul
  2. Rahşan affı
  3. Ahat Andican
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli

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