MHP'nin 'af' teklifine AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Hayati Yazıcı'nın açıklamaları:

MHP GEREKÇELERİNİ OLUŞTURDU, MECLİS'E SUNDU

Gündemimizde af sözkonusu değil. MHP geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konuları gündeminde almış. O günden bu yana uygun bulduğu zamanlarda bu konuyu dile getirdi. Gerekçelerini oluşturdu ve somut şekle dönüştürdü ve Meclis'e sundular. Ben de bunu okudum değerlendirdim.

"MHP'NİN TEKLİFİ AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

İçeriği itibarıyla bir af değil. Af düzenlemesi değil. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukların bunların da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçları kapsam dışı bırakmak suretiyle infazlarına ilişkin düzenleme içeren bir kanun teklifi.

"GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken, biz "gündemimizde af yok demiştik şimdi bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi" haliyle gündemimize girmiş. Meclis'e getirmiş. Bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklif.

"MHP'NİN 7 MADDEDEN OLUŞAN TEKLİFİNİ İRDELİYORUZ"

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, var olmanın temeli olan adalet algısını gözetmek suretiyle, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, çok yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz. Cumhurbaşkanı döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız. Teklif üzerinde biz çalışmalar yapıyoruz.