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Gündem MHP’li Yıldız’dan ‘dezenformasyon yasası’ değerlendirmesi!
Gündem

MHP’li Yıldız’dan ‘dezenformasyon yasası’ değerlendirmesi!

Kamuoyunda "dezenformasyon yasası" olarak adlandırılan AK Parti ve MHP’nin hazırladığı Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, ne karşı çıkanlara ilişkin MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hatırlatmada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:53:00 -
MHP’li Yıldız’dan ‘dezenformasyon yasası’ değerlendirmesi!

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Dezenformasyonla mücadele kanun teklifine okumadan karşı çıkan marjinallere şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Ceza muhakemesi,toplumun suçun aydınlatılmasındaki menfaati ile bireylerin temel hak ve özgürlüklerine dokunulmasındaki çıkarın dengelenmesi esasına dayanır” ifadelerini kullandı.

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