  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP'li Yıldırım: Türkiye'de din düşmanlığı değil İslam düşmanlığı var!
Siyaset

MHP'li Yıldırım: Türkiye'de din düşmanlığı değil İslam düşmanlığı var!

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Diyanet üzerinden İslam'ı hedef alan CHP'lilere tokat gibi sözlerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 23:19:00 - 2022-12-14 23:22:52
MHP'li Yıldırım: Türkiye'de din düşmanlığı değil İslam düşmanlığı var!

 Yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe görüşmesinde konuştu.

MHP adına kürsüye çıkan Yıldırım, Diyanet'e yapılan saldırıların perde arkasındaki hedefin İslam dini olduğunu söyledi.

"Türkiye'de din düşmanlığı yok İslam düşmanlığı var." diyen Yaşar Yıldırım, "Kim Diyanet'e, imamlara, müftülere saldırıyorsa hedefi İslam'dır." ifadelerini kullandı.

Yaşar Yıldırım sözlerini, "Minareler de sizi rahatsız etmeye devam edecek. Yeni yeni minareler dikeceğiz." diye tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23