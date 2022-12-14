MHP'li Yıldırım: Türkiye'de din düşmanlığı değil İslam düşmanlığı var!
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Diyanet üzerinden İslam'ı hedef alan CHP'lilere tokat gibi sözlerle cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe görüşmesinde konuştu.
MHP adına kürsüye çıkan Yıldırım, Diyanet'e yapılan saldırıların perde arkasındaki hedefin İslam dini olduğunu söyledi.
"Türkiye'de din düşmanlığı yok İslam düşmanlığı var." diyen Yaşar Yıldırım, "Kim Diyanet'e, imamlara, müftülere saldırıyorsa hedefi İslam'dır." ifadelerini kullandı.
Yaşar Yıldırım sözlerini, "Minareler de sizi rahatsız etmeye devam edecek. Yeni yeni minareler dikeceğiz." diye tamamladı.