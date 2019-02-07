MHP'li vekile göre CHP kendi topuğuna sıktı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, orman muhafaza memurları, gümrük muhafaza memurları ile ceza infaz koruma memurlarına, emekli olduktan sonra süresiz silah taşıma ruhsatı verilmesine dair hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Cemal Enginyurt, teklife göre, bu silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgelerin de her türlü resim, vergi ve harçtan da muaf tutulacağını kaydetti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enginyurt, hal yasası çalışmalarına değindi.

Enginyurt, komisyoncuları aradan çıkarmanın başlı başına bir çözüm olmayacağını, artan fiyatların, yeterince üretmemekten kaynaklandığının görüldüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı gibi, seraların desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Enginyurt, üretim maliyetini aşağı çekecek desteklemelerin artırılmasının faydalı olacağına işaret etti.

"CHP'nin derdi şu..."

CHP'nin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'i göstermesine ilişkin Enginyurt, "CHP öyle bir aday buldu ki bütün Orduluları şok etti. Nerede, acaba nasıl diye hayal ettiğimiz, nereden çıktı diye sorabileceğimiz CHP Ordu milletvekilini aday yaptı. Madem Adıgüzel aday yapılacaktı, adam uzayda değildi ki TBMM'deydi. 60 gündür aday yapıp da açıklasalardı. CHP'nin derdi şu: Cumhur İttifakı Ordu'da hiç yorulmasın, seçimi rahat alsın." diye konuştu.

İYİ Parti'nin Iğdır'da aday göstermemesine ilişkin bir soru üzerine Enginyurt, "Meral Akşener, HDP'nin üzerine yapışmasından kurtulmaya çalışıyor. Çalıştıkça da batıyor." dedi.

Tunç Soyer çıkışı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer üzerinden süren tartışmalara ilişkin bir soru üzerine de Enginyurt, şunları söyledi:

"Babadan oğula suç geçmez, diyorlar. CHP ve İP, bu iki partinin temsilcileri, Mecliste, tarım bakanını ağabeyinden dolayı suçlamadılar mı? Hollanda'ya büyükelçi olarak atanan Şaban Dişli'yi ağabeyinden dolayı suçlamadılar mı?

Türk milliyetçileri ve ülkücüler, 12 Eylül'de acımasızca işkencelere maruz kalmış, idam sehpalarına giden Mustafa Pehlivanoğlu'nun idam fermanını Nurettin Soyer'in HDP'li oğluna, milliyetçi hareketçiler tavır koyduğunda, 'Nurettin Soyer iyi bir hukukçudur.' denilecek, Tunç Soyer de 'Babam iyi bir hukukçudur.' diyecek, MHP'liler buna tepki gösterdi diye siz Türk milliyetçilerine hakaret etmeye kalkacaksınız. Bunu kabullenmemiz mümkün değildir. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin çizgisine gelmiştir. Siyaseti HDP ile beraber yaparak birilerine selam göndermektedir. Ama taban bundan rahatsızdır. Atatürkçü, ulusalcı, milli ve Cumhuriyet sevdalısı CHP'liler zaten bu CHP'ye oy vermeyecekler, bu seçimlerin kaybedeni de CHP olacaktır."