MHP'li vekilden Kayseri çıkışı!

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kayseri'nin teşvik programlarından adil bir şekilde yararlanamadığını ifade etti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kamu kurumları yürüttükleri teşvik programları ile ilgili bugüne kadarki düzenlemelerde bölgelere adil davranılmasından çok siyaseten hareket etmiş ve bundan dolayıdır ki, bölgelerin sorunları tam anlamıyla çözülememiştir" dedi.

"Teşvik mevzuatı kapsamında Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Samsun gibi iller 3. Bölgede yer almasına karşın vekili olduğum Kayseri 2. Bölgede yer almakta ve bu teşvik programlarından seçim bölgem adil olarak yararlanamamaktadır" ifadesinde bulunan Baki Ersoy, "Şu anda bizim; Kayserimiz’in, iş adamları teşvik bölgemizden dolayı diğer illerimize göre SGK primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve vergi indirimi gibi destek unsurlarından hak ettiği ölçüde yararlanamamaktadır. Bizim bu söylemimiz, kastımız kesinlikle ayrıştırmak ya da ötekileştirmek değil, aksine tüm illerimizin önünü açabilmek ve adil bir düzen oluşturabilmek içindir. Hakkaniyeti korumak, hakkı hak sahibine teslim etmek vazifemiz olmalıdır" diyerek konuşmasını şu şeklide sürdürdü:

"Değinilmesini elzem gördüğüm bir diğer nokta; yine seçim bölgem olan Kayserimiz’deki Organize Sanayii Bölgesi ekonomik problemlerinin hat safhaya ulaşmış olduğudur. Ve bu konudaki tespitlerimiz şunlardır;

Banka kredi faiz oranları %40’lara ulaşmış ve bankalar firmalarımıza kredi kullanımında zorluk çıkarmakta, bu oranlara rağmen kredi kullandırmamaktadır. Bu kredi oranlarının mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Düzenlemesiyle beraber zam, tarife değişiklikleri, aynı oranda elektrik kullanan işletmeler ve fabrikaların farklı faturalar ödemesi adil rekabetin önünü tıkamaktadır. Elektrik faturaları yükselen sanayicilerimizi rahatlatmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve adil koşullarda rekabetin sağlanabilmesi için elektrik tarifelerinde mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır.

Bildiğiniz üzere mobilya sektörünün başkenti Kayseri’dir. Emek yoğun olan bu sektörde ve benzer durumda olan diğer sektörlerimizde KDV indirimi veya sıfırlanması uygulamasının yapılması ve mümkünse kalıcı hale getirilmesi bir ihtiyaçtır ve bu uygulama istihdama katkı sağlayacaktır.

"Meslek Yüksek Okulları'na verilen destek artmalı"

İş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir görev düşmektedir.

Bu bağlamda, aranan, nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için Organize Sanayii Bölgesi içerisinde yer alan meslek liselerine verilen desteklerin arttırılması, Meslek Yüksek Okullarının yapılması desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kayseri Organize Sanayii Bölgesinde bulunan teknik meslek lisesinde 2 yıl içerisinde neler yapılabildiğini, bundan sonraki süreçte desteklendiği takdirde iş dünyasına olumlu anlamda nasıl bir katkı sunacağını görmemiz mümkündür.

Ülkemizin ekonomisine çok büyük katkıları olan, lokomotif görevi gören sanayimiz, girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeni ile istikrarı sağlamakta zorluk çekmektedir. Girdi maliyetleri oranında zam yapamayan üreticilerimizin rahatlaması için destek ve teşvik uygulamaları hayata geçirilmelidir.

"Piyasaların canlanması..."

Özellikle asgari ücret desteği, çalışan sayısı fazla, buna karşın genel ücret seviyesi düşük olan işyerleri açısından önemli bir katkı anlamına gelmektedir. Piyasaların canlanması, işverenin rahatlaması ve istihdama katkı sağlaması için Prim Destekleri, İş Başı Eğitim Programlarının genişletilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan, yoksulu gözeten, gelir dağılımını adaletli kılan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel hedefimizdir. Bu çerçevede, ileri teknolojiye dayalı yüksek ihracat kapasitesine sahip, istihdam öngören sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığını ve dolayısıyla bu teklifi bahsettiğimiz sebeplerden dolayı destekliyoruz. Bu vesile ile ben de sizlere teşekkürlerimi sunuyor, Genel Kurul’u bir kez daha saygıyla selamlıyorum. "