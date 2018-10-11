0553 313 94 23

MHP'li vekilden Kayseri çıkışı!

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kayseri'nin teşvik programlarından gerekli şekilde yararlanamadığını söyledi. Ersoy, ""Şu anda bizim; Kayserimiz’in, iş adamları teşvik bölgemizden dolayı diğer illerimize göre SGK primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve vergi indirimi gibi destek unsurlarından hak ettiği ölçüde yararlanamamaktadır. dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:40
MHP'li vekilden Kayseri çıkışı!

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kayseri'nin teşvik programlarından adil bir şekilde yararlanamadığını ifade etti.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kamu kurumları yürüttükleri teşvik programları ile ilgili bugüne kadarki düzenlemelerde bölgelere adil davranılmasından çok siyaseten hareket etmiş ve bundan dolayıdır ki, bölgelerin sorunları tam anlamıyla çözülememiştir" dedi.

"Teşvik mevzuatı kapsamında Gaziantep, Manisa, Balıkesir, Samsun gibi iller 3. Bölgede yer almasına karşın vekili olduğum Kayseri 2. Bölgede yer almakta ve bu teşvik programlarından seçim bölgem adil olarak yararlanamamaktadır" ifadesinde bulunan Baki Ersoy, "Şu anda bizim; Kayserimiz’in, iş adamları teşvik bölgemizden dolayı diğer illerimize göre SGK primi işveren hissesi desteği, faiz desteği ve vergi indirimi gibi destek unsurlarından hak ettiği ölçüde yararlanamamaktadır. Bizim bu söylemimiz, kastımız kesinlikle ayrıştırmak ya da ötekileştirmek değil, aksine tüm illerimizin önünü açabilmek ve adil bir düzen oluşturabilmek içindir. Hakkaniyeti korumak, hakkı hak sahibine teslim etmek vazifemiz olmalıdır" diyerek konuşmasını şu şeklide sürdürdü:

"Değinilmesini elzem gördüğüm bir diğer nokta; yine seçim bölgem olan Kayserimiz’deki Organize Sanayii Bölgesi ekonomik problemlerinin hat safhaya ulaşmış olduğudur. Ve bu konudaki tespitlerimiz şunlardır;
Banka kredi faiz oranları %40’lara ulaşmış ve bankalar firmalarımıza kredi kullanımında zorluk çıkarmakta, bu oranlara rağmen kredi kullandırmamaktadır. Bu kredi oranlarının mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.
Son Kaynak Tedarik Tarifesi Düzenlemesiyle beraber zam, tarife değişiklikleri, aynı oranda elektrik kullanan işletmeler ve fabrikaların farklı faturalar ödemesi adil rekabetin önünü tıkamaktadır. Elektrik faturaları yükselen sanayicilerimizi rahatlatmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve adil koşullarda rekabetin sağlanabilmesi için elektrik tarifelerinde mutlaka bir düzenleme yapılmalıdır.
Bildiğiniz üzere mobilya sektörünün başkenti Kayseri’dir. Emek yoğun olan bu sektörde ve benzer durumda olan diğer sektörlerimizde KDV indirimi veya sıfırlanması uygulamasının yapılması ve mümkünse kalıcı hale getirilmesi bir ihtiyaçtır ve bu uygulama istihdama katkı sağlayacaktır.

"Meslek Yüksek Okulları'na verilen destek artmalı"

İş dünyasının sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılama noktasında eğitim sistemine, özellikle de mesleki eğitime çok önemli bir görev düşmektedir.
Bu bağlamda, aranan, nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması için Organize Sanayii Bölgesi içerisinde yer alan meslek liselerine verilen desteklerin arttırılması, Meslek Yüksek Okullarının yapılması desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kayseri Organize Sanayii Bölgesinde bulunan teknik meslek lisesinde 2 yıl içerisinde neler yapılabildiğini, bundan sonraki süreçte desteklendiği takdirde iş dünyasına olumlu anlamda nasıl bir katkı sunacağını görmemiz mümkündür.
Ülkemizin ekonomisine çok büyük katkıları olan, lokomotif görevi gören sanayimiz, girdi maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeni ile istikrarı sağlamakta zorluk çekmektedir. Girdi maliyetleri oranında zam yapamayan üreticilerimizin rahatlaması için destek ve teşvik uygulamaları hayata geçirilmelidir.

"Piyasaların canlanması..."

Özellikle asgari ücret desteği, çalışan sayısı fazla, buna karşın genel ücret seviyesi düşük olan işyerleri açısından önemli bir katkı anlamına gelmektedir. Piyasaların canlanması, işverenin rahatlaması ve istihdama katkı sağlaması için Prim Destekleri, İş Başı Eğitim Programlarının genişletilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanması ve güçlü bir üretim ekonomisinin tesisi suretiyle; üreten, istihdam yaratan ve üretilen değerden bu süreçte yer alan her kesimin katkısı ölçüsünde adil pay almasını sağlayan, yoksulu gözeten, gelir dağılımını adaletli kılan bir sosyal refah düzeni oluşturmak temel hedefimizdir. Bu çerçevede, ileri teknolojiye dayalı yüksek ihracat kapasitesine sahip, istihdam öngören sanayi yatırımlarına ucuz ve uzun vadeli kaynak sağlayacak yatırım bankacılığını ve dolayısıyla bu teklifi bahsettiğimiz sebeplerden dolayı destekliyoruz. Bu vesile ile ben de sizlere teşekkürlerimi sunuyor, Genel Kurul’u bir kez daha saygıyla selamlıyorum. "

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 14:40
  1. Samsun
  2. Manisa
  3. Gaziantep
  4. Balıkesir
  5. MHP
  6. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OPEC'in petrol üretimi eylülde yükseldi
    1. OPEC'in petrol üretimi eylülde yükseldi
    2. Milli maç öncesi Robert Prosinecki'den..
    3. MHP'den Akşener açıklaması:..
    4. Kozmetik kansere davetiye çıkarıyor
    5. FETÖ'nün sözde imamından Adil Öksüz..
    6. “Cemal Kaşıkçı’nın kardeşi öldürüldü”
    7. 3600 ek gösterge jandarma uzman..
    8. İnternetiniz 48 saat içinde kesilebilir
    9. Öksüz'ü sınıf arkadaşı anlattı: Çak..
    10. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını..
    11. Yerli otomobil görücüye çıkıyor! İşte..
    12. Türkiye ve Afrika arasında yeni dönem!..
    13. Yardımcı: VAR'dan dönüş yok
    14. Cenk'ten olay sözler: Resmi teklif..
    15. Antalya'da tur midibüsü kazası! 28..
    16. AK Parti'den kadın adaylara çağrı
    17. Bebeklerde görülebilecek cilt..
    18. DGS ek yerleştirmede tercih nasıl ve..
    19. İzmir'de işçilerin üzerine demir parça..
    20. 2022'ye kadar trafiğe çıkması yasaktı!..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?