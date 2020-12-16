MHP’li vekilden ‘İnternet gazeteciliği’ çağrısı!

İnternet tabanlı altyapılar gazeteciliğin de büyük bir değişimden geçmesine neden oldu. İnternet gazeteciliğinin medya çalışanlarının özlük haklarına, sahip olmadığı gerçeğini Meclis'e taşıyan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, basın mesleğinde çalışan herkesin yıpranma payı hakkından yararlanması gerektiğini ifade etti.

Kalaycı, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada basınla ilgili sorunları gündeme getirdi. Kalaycı, şunları kaydetti:

"Basın ve yayın kuruluşlarımız ile basın çalışanlarının bazı sorunları bulunmaktadır. Basın çalışanları kendilerine özgü bir meslek yasasına sahip değillerdir. İnternet haberciliği de göz önüne alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların tanımı yapılmalı ve tamamı yıpranma payı hakkından yararlanmalıdır."

"Ek tedbirler alınması gerekmektedir"

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının medya sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Kalaycı, yerel basınla ilgili şunları söyledi:

"Sektöre ve özellikle, zor durumda olan yerel medyaya yönelik ek tedbirler alınması gerekmektedir. Yerel medyaya kamu reklamlarından daha fazla pay verilmeli, uygun koşullarda kredi desteği sağlanmalı; bu destek, teknolojik gelişim ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak uzun vadeli olmalı ve sektörde istihdamı desteklemelidir. Basın sektöründe reklamlar ile resmî ilanlara uygulanan katma değer vergisinde indirime gidilmeli, gümrük vergilerinde gazetelere kolaylıklar getirilmelidir."

Gazetecilere çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan yıpranma payı hakkı 1977'de tanınmıştı. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na eklenen maddeyle gazetecilere her yıl için 90 günlük bir itibari hakla meslek süresi boyunca beş yıl erken emeklilik imkanı sağlanmıştı.

2008 yılında ise 506 Sayılı Kanun yerine yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun’da gazetecilik mesleği fiili hizmet zammından yararlanacak meslekler arasından çıkarılmıştı.

Gazetecilere yıpranma hakkı, kamuoyunda süren tartışmalar sonrası 2013'te yeniden getirilmişti. Bu kez fiili hizmet süresi zamlarının üç yılı geçmemek üzere yarısının, emeklilik yaş sınırlarından indirilmesi düzenlendi. Ancak düzenleme ile Basın İş Kanunu kapsamında çalıştırılmayan gazeteciler bu haktan yararlanamaz hale geldi. Medyada çalışanların bir bölümü bu kanun kapsamında çalıştırılamıyor.