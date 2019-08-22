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MHP’li vekilden AK Partili vekile tepki!

Van’daki kayyım protestolarında polisin bir eylemciye yaptığı müdahaleye, "Vahşet" tanımlaması yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Milletvekili Cemal Enginyurt sert tepki gösterdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
MHP’li vekilden AK Partili vekile tepki!

HDP'li 3 büyükşehir belediyesine atanan kayyımlar sonrası Van'da gösteri düzenleyen eylemcilere polisin müdahalesi için "Vahşet" tanımlaması yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na tepki gösteren MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, "PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun" dedi.

Van'da polisin göstericilere müdahalesine "Bu vahşet kabul edilemez" diyerek tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan yanıt geldi. Enginyurt, Yeneroğlu'nun PKK sevici olduğunu savunarak "Yazıklar olsun" dedi.

Bir grup gösterici, İçişleri Bakanlığının HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlıklarına kayyum atamasına tepki gösterdi. Güvenlik güçleri, protestoculara müdahale etti.

'Bu vahşet kabul edilemez'

Mustafa Yeneroğlu, Van'da kayyım atamalarını protesto edenlere güç kullanan polis memurları hakkında Twitter'dan yaptığı açıklamada "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

'Görevden alınması gereken sensin'

Cemal Enginyurt, Yeneroğlu'na Twitter'dan yanıt vererek şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:07
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. HDP
  4. Van
  5. AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
  6. MHP Milletvekili Cemal Enginyurt
  7. Diyarbakır
  8. Mardin
  9. kayyım
  10. Twitter

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