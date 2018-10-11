MHP'li vekil, soru soran gazeteciye 'lan' diye çıkıştı
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantısında İş Bankası hisseleri ile ilgili soru soran bir gazeteciye, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diye cevap verildi.11 Ekim 2018 Perşembe 15:30
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bir gazetecinin İş Bankası hisselerine yönelik sorduğu soruya, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" diye cevap verdi.
MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, bazı MHP milletvekilleriyle birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından İzzet Ulvi Yönter gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada ulusal bir televizyon kanalının muhabiri, İş Bankası hisselerine ilişkin bir soru yöneltti. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyut, gazeteciye, "İş Bankası'nda hissen mi var lan" dedi. Bu cevabın ardından milletvekillerinin gülüşmesi üzerine muhabir, mesleği gereği sadece soru yönelttiğini belirtip, "Lan demenizi yadırgadım" dedi. Bunun üzerine Cemal Enginyurt, muhabirden özür dileyerek "İş Bankası'nda hissen mi var?" diye karşılık verdi.
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