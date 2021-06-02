MHP’li Taytak, ‘Uyarıyorum’ diyerek Gelecek Partililere seslendi!

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi erken seçim tartışmaları üzerinden hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, MHP’li Mehmet Taytak’tan sert tepki geldi.

"Davutoğlu'nun geleceği tıpkı geçmişi gibi karanlıktır”

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösterdiği mesajında, “Gelecek Partisi'nde görev yapan veya yapmayı düşünen arkadaşları uyarıyorum. Davutoğlu'nun yanında konuşurken ve dinlerken çok dikkatli olun. Baksanıza eski partisinde ne yaşandıysa yalan, iftira ve uydurma açıklamalarla pehlivan tefrikası gibi anlatıyor.

Günah çıkarmaya çalışan serok Ahmet, Türk milletinin gördüğü en vasıfsız, en başarısız politkacılarından birisidir. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin ismi, Davutoğlu gibi bir şahsa ağırdır. Davasını satmak ve satanlarla yol arkadaşlığı yapmak kendisine çok yakışmaktadır. Davutoğlu'nun geleceği tıpkı geçmişi gibi karanlıktır” ifadelerini kullandı.