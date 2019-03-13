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MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede kardeşlik hukukunu bozdurmayacağız

Bingöl’de konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:51
MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede kardeşlik hukukunu bozdurmayacağız

Bingöl’de konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Komşuluk hukukumuz, kardeşlik hukukumuz bozulursa ne olur? Hayali şeyler anlatmıyoruz size. Bozulursa Suriye oluruz, Yemen oluruz, Filistin oluruz, Mısır oluruz. Biz bu ülkede kardeşlik hukukunu bozdurmayacağız” dedi.

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, partisinin Bingöl’deki Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kültür Caddesi Hükümet Konağı arkasında bulunan SKM’de vatandaşlara hitap eden Taşdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ankara’da milletin sesi olduğunu söyledi. Taşdoğan, “Türkiye’nin başı ne zaman dara düşse, Türkiye ne zaman bir sıkıntı yaşasa, ne zaman ışıklar sönse, karalık gece olsa, Ankara’da bir gür ses var, o gür ses yüksek sesle çıkar, milletin kısık sesinin yansımasıdır o, Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli’nin selamlarını sizlere iletirim” ifadelerini kullandı.



"Bingöl yeniden MHP’ye kavuşmalı"

 

MHP’nin milletin efendisi değil hizmetkarı olduğunu vurgulayan Taşdoğan, “Cenab-ı Allah inşallah bu rahmet aylarında üç hilalimize rahmet yağdıracak. Türkiye’nin her yerinden üç hilalli bayrağın yükseldiğini göreceğiz. Hele hele Bingöl’de mutlaka görmemiz lazım. Bingöl vuslata kavuşmalı, yeniden MHP’ye kavuşmalı, yeniden hizmeti tanımalıdır. Sizlerin desteğiyle, sizlerin efendisi olmaya değil hizmetkarı olmaya geliyoruz” diye konuştu.



“Biz bu ülkede kardeşlik hukukunu bozdurmayacağız”

 

Türkiye’de kardeşlik hukukunun bozulmasına parti olarak müsaade etmeyeceklerini aktaran Taşdoğan, “Seçimler gelir geçer, bugün adayımız sizlere emanet. Seçilir inşallah yada başka bir aday seçilir, bunlar gelir geçer. Önemli olan kardeşlik hukukumuzun bozulmaması, komşuluk hukukumuzun bozulmaması. Komşuluk hukukumuz, kardeşlik hukukumuz bozulursa ne olur? Hayali şeyler anlatmıyoruz size. Bozulursa Suriye oluruz, Yemen oluruz, Filistin oluruz, Mısır oluruz. Biz bu ülkede kardeşlik hukukunu bozdurmayacağız. Bunun garantisi Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Defalarca gösterdik gerekirse yeniden gösteririz. Mesele nefislerimizi ayaklar altına almaksa alırız, çile çekmekse çekeriz ama kardeşliğimizi bin yıllık kardeşliğimizi, bin yıllık komşuluğumuzu bozdurmayız, kimse kusura bakmasın. Bu kardeşlik yaşayacak, bu komşuluk yaşayacak yarın yine yüz yüze bakacaksınız. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Bu toprakların buna ihtiyacı var. Bin yıllık kardeşiz kimse ötekisi değil. Alevi, sunni, kürt, türk, laz, çerkez hepimiz bu ülkenin renkleriyiz. Bingöl’de vuslat istiyoruz, Bingöl’e gönlümüzü açıyoruz, Bingöl MHP için önemlidir, Bingöl Türkiye için önemlidir, Bingöl bu vatanın bir parçasıdır. Bingöl yok sayılamaz, Bingöl bu kadar önemliyse ezanı ıslıklayanlara teslim edilemez”diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:51
  1. Gaziantep
  2. Bingöl
  3. Ankara
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