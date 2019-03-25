MHP’li Taşdoğan, “Bingöl hizmete susamış”

Bingöl’e gelen MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Bingöl hizmete, huzura susamış. Bingöl vatanımızın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Buranın layık olduğu hizmeti ve huzuru inşallah MHP getirecek” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 31 Mart Yerel seçimlerine kısa süre kala ikinci kez Bingöl’e geldi.Partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde vatandaşlarla sohbet eden Taşdoğan, çalışmalara aralıksız devam ettiklerini aktardı.

Bugünden itibaren seçime 6 gün gibi bir zaman kaldığını belirten Milletvekili Taşdoğan, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakına destek vermiştir. Bu ittifak 30 büyükşehirde belirli birtakım illerde gerçekleşmiştir, bu saatten sonra yeniden şekillenecek bir ittifak yoktur. MHP, Bingöl’de de kendi adaylarıyla seçime girmiştir. MHP’nin Bingöl’de bir aday çekmesi herhangi bir şekilde gündemimiz de yoktur. Biz çeksek çeksek bu millet için gam çekeriz, dert çekeriz aday çekmeyeceğiz”dedi.

“Bingöl hizmete susamış”

Bingöl’ün layık olduğu hizmete MHP ile kavuşacağını aktaran Taşdoğan, “Bingöl’e her gelişimizde partimize ilgi daha fazla artıyor. Hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ilgi ve alakası artıyor. Bingöl hizmete susamış, Bingöl huzura susamış. Bingöl vatanımızın önemli şehirlerinden bir tanesidir. Buranın layık olduğu hizmeti ve huzuru inşallah MHP getirecek. Her gün Bingöl’e bir vekil geliyor. Yakında Grup Başkanvekilimiz Erkan Beyde teşrif edecek. Görüldüğü gibi genel merkezimiz Bingöl’ü hiçbir zaman yalnız bırakmadı, bırakmıyor. Memlekette hiçbir adayımızı yalnız bırakmıyoruz. MHP, kendi prensipleri olan, kendi ülküleri olan, ilkeli bir parti olduğumuz içinde bizim adaylarımız ilkeli ve ülkülüdür. Tercihlerimizin hepsi doğrudur” diye konuştu.

SKM ziyareti sonrası Milletvekili Taşdoğan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.