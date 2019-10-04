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MHP'li Semih Yalçın'dan 'dokunulmazlık' açıklaması! Verecekleri oyu duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını duyurdu.

04 Ekim 2019 Cuma 17:15
MHP'li Semih Yalçın'dan 'dokunulmazlık' açıklaması! Verecekleri oyu duyurdu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleriyle ilgili, MHP'nin komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacağını bildirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklama ile bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkerelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ulaştığını ifade etti.

"MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak"

Söz konusu tezkerelerin, öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının oluşturacağı karma komisyonda görüşüleceğini ve genel kurul gündemine gelip gelmeyeceğinin karara bağlanacağını vurgulayan Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Hükümet Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine ulaşmıştır. Bilindiği gibi, söz konusu tezkereler öncelikle TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının oluşturacağı Karma Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul gündemine gelip gelmeyecekleri karara bağlanacaktır. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının arkasına saklandığı kanaatinin oluşmaması ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ruhuna uygun tavır alınması bakımından MHP, komisyonda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanacak ve konunun genel kurula gelmesini isteyecektir. Bu konuda daima şeffaf ve yapıcı bir tutum sergileyen MHP, çoğunluğu terör suçlarından ötürü düzenlenen fezlekelerin bir an önce bağımsız yargıya intikali ve suçlulardan hukuk önünde hesap sorulabilmesi için üzerine düşeni bu defa da büyük bir hassasiyetle yapacaktır. TBMM’nin yürütme karşısında etkinliğinin azaldığı iddialarının gündemde tutulmaya çalışıldığı bir atmosferde, yasama erkinin müessiriyetinin gösterilmesi ve yargı erkinin bağımsızlığına katkıda bulunulması önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 17:15
  1. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
  2. MHP

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