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Gündem MHP'li Semih Yalçın'dan 28 Mayıs açıklaması: Fire vermeksizin...
Gündem

MHP'li Semih Yalçın'dan 28 Mayıs açıklaması: Fire vermeksizin...

Yeniakit Publisher
2023-05-24 16:36:00 -
MHP'li Semih Yalçın'dan 28 Mayıs açıklaması: Fire vermeksizin...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı'na oy veren çoğunluğun 14 Mayıs’ta sergilediği kararlılık ve iradeyi, 28 Mayıs'ta da fire vermeksizin izhar edeceğine şüphemiz yoktur. Milletimiz, acılar ve felaketler üzerinden siyasi kazanç ve çıkar temin etmek isteyenlere fırsat vermemiştir, vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, MHP İstanbul İl Başkanlığında, ilçe başkanlarının da katılımıyla düzenlenen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamasına ilişkin toplantının ardından yazılı açıklama yaptı.

Milletin, Cumhur İttifakı'na teveccüh gösterdiğini belirten Yalçın, oy veren vatandaşların icra ve yasama erkleri arasındaki senkronu ve siyasi istikrarı koruma arzusunu demokratik tercihine yansıttığını kaydetti.

Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sahaya dönük mesailerini birinci tur seçimin hemen ardından ara vermeden sürdürdüklerine dikkati çekerek, "14 Mayıs seçimlerinin neticelerini hazmedemeyen zillet cephesi ve destekçileri tarafından sergilenen şaşkınlık ve tuhaflıklarsa siyasetin gündeminde parantez açılması gereken ayrı bir husustur. Felaketzede vatandaşlarımıza insani niyetlerle yaklaşmak ve dayanışma duygusu içinde hareket etmek yerine süfli menfaatler gözeten, kurnazca hesaplarla yaptıkları yardımı oya tahvil edeceğini sanan akılsızlar, hüsrana uğramışlardır. Deprem felaketinden istifade ederek yardımlar üzerinden nefret iklimi oluşturmaya çalışan, hayır ve iyiliği lütuf zannederek bundan sandıkta yarar sağlamayı bekleyen çıkar çevreleri şaşkına dönmüşlerdir. Türk milletini, yönetilecek sürü, kendilerini çoban zanneden jakoben zihniyet, 14 Mayıs'ta özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan hayatlarının dersini almıştır." dedi.

"Millet, zillete geçit vermeyecektir"

Mevcut meselelerin halledilmesi ve bölgenin yeniden kalkınması için çözüm adresinin Cumhur İttifakı olduğuna dair inanç ve itimadın millet iradesiyle tescillendiği vurgulayan Yalçın, "Millet iradesini hazmedemeyen zillet ittifakı yanlılarının sosyal medya üzerinden seçmenlere yönelik hakaret ve küfürlü paylaşımları, milletimizin CHP ve bağlaşıklarına demokratik yarışta neden kırmızı kart gösterdiğini açıklamaktadır. Aziz milletimiz, küfür ve hakaretlerin cevabını, faillerine misli 'mukabele bi'l-misil' usulüyle değil, 28 Mayıs'ta sandıktan olgunluk ve ferasetle demokratik tepkisini göstererek verecektir. Millet, zillete geçit vermeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın kazanması için sahada bütün güçleriyle konum aldıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'na oy veren çoğunluğun 14 Mayıs’ta sergilediği kararlılık ve iradeyi, 28 Mayıs'ta da fire vermeksizin izhar edeceğine şüphemiz yoktur. Milletimiz, acılar ve felaketler üzerinden siyasi kazanç ve çıkar temin etmek isteyenlere fırsat vermemiştir, vermeyecektir." açıklamasını yaptı.
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