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Siyaset MHP’li Sefer Aycan’dan CHP iddiası
Siyaset

MHP’li Sefer Aycan’dan CHP iddiası

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, CHP’nin altılı masayı önemsemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:40:00 -
MHP’li Sefer Aycan’dan CHP iddiası

 

YENİ AKİT  ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, CHP’nin altılı masayı önemsemediğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan “CHP altılı masayı önemsemiyor. Aslında esas önemsediği HDP desteği. Bu nedenle CHP tüm söylemini HDP ye göre değiştirdi. HDP Suriye tezkeresine hayır diyor, CHP de hayır diyor. CHP nin HDP ye bakanlık verme sözüde amaçlidir. CHP altılı masayı ciddiye almıyor” ifadelerini kullandı.

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