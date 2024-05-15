MHP'li Özkan'dan Abdulkadir Selvi'ye 'Silivri' vurgulu gönderme!
MHP sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, X hesabından paylaştığı mesajla Abdulkadir Selvi'ye seslendi.
Bir süredir Gezi finansörü Osman Kavala'nın yeniden yargılanması gerektiğini söyleyen Abdulkadir Selvi'ye MHP'li Özkan'dan sert tepki geldi.
MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Gezi finansörü Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesi üzerine X hesabından mesaj paylaştı.
Özkan mesajında, Abdulkadir Selvi'ye şöyle seslendi:
"Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!"
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