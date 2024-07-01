MHP'li Özdemir: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 yaşındaki Suriyeli çocuğun, Suriyeli bir kişi tarafından tacizinin duyulması sonrasında çıkan olaylarda tacizci şahıs gözaltına alınırken çocuk da koruma altına alındı. İlçede yaşayanların araçları devirip iş yerlerini ateşe verdikleri olayla ilgili MHP'den ses getirecek bir açıklama geldi.

TACİZ EDERKEN YAKALANDI

İlçede bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olay sonrası toplanan grup, şahsı almak için harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİLİK: GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği tarafından olay sonrası yapılan yazılı açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve çocuğun da koruma altında olduğu belirtilerek "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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MHP'Lİ ÖZDEMİR: ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİN SAĞLANMASI BEKLENTİMİZDİR

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Özdemir, " Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Kayseri'de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye'nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."