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Gündem MHP'li Olcay Kılavuz'dan TBMM'ye 'acil eylem planı' çağrısı: Başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor
Gündem

MHP'li Olcay Kılavuz'dan TBMM'ye 'acil eylem planı' çağrısı: Başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 20:17:00 -
MHP'li Olcay Kılavuz'dan TBMM'ye 'acil eylem planı' çağrısı: Başıboş sokak köpekleri tehlike saçıyor

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başıboş sokak köpekleri tehlikesinin, yaşanan vahim olaylarla yürekleri acıtmaya devam ettiğini belirtti.

MHP’li Kılavuz yaptığı açıklamada başıboş sokak köpeklerine gündemine alarak “İnsanlarımızın evlerinden iş yerlerine, çocuklarımızın oyun alanlarına, okullarına veya parklara gidip gelirken sürü hâlinde hareket eden ve saldırganlaşan sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalması, insanlarımızın ve çocuklarımızın hayatını ciddi bir biçimde tehlikeye atmaktadır.” dedi.

Antalya Serik'te dün bir çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığını ve geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığını anımsatan Kılavuz, "Son zamanlarda artan başıboş sokak köpeği saldırıları, sorunun göz ardı edilemez boyuta ulaştığını ve mutlak surette önleyici ve engelleyici tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir." dedi.

Kılavuz, sürü halinde dolaşan bu hayvanların park alanlarını ve sokakları mesken tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Daha fazla insanın canının yanmaması için bir an önce bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve sonuç alıcı tedbirler alınması konusunda duyarlı olmak hepimizin asli vazifelerindendir. Başıboş sokak köpekleri tehdidi konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada yapılan iyi örnekler incelenerek bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. Hepimiz hayvansever insanlarız. Hayvanlarımıza herhangi bir şekilde kötü bir muamelenin, saldırının, şiddetin yapılmasına asla izin vermeyiz fakat insanlarımızın, çocuklarımızın paramparça hale gelmesine, korkular içerisinde travmalar yaşamasına da izin vermememiz gerekiyor."

Kılavuz, sokak köpeklerine yönelik sistemli kısırlaştırma programlarının yanında hayvan barınaklarının ve hayvan hastanelerinin çoğaltılmasını, barınaklarda hizmet standartlarının artırılmasını, belediyeler tarafından beslenme noktaları oluşturulmasını, sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi.

Meclis konuşmasında da gündeme getirdi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı.

MHP’li Olcay Kılavuz açıklamasında şunları söyledi:

“Değerli milletvekilleri, başıboş sokak köpekleri gün geçtikçe sorun olmaya ve tehlike saçmaya devam etmektedir. İnsanlarımızın evlerinden iş yerlerine, çocuklarımızın oyun alanlarına, okullarına veya parklara gidip gelirken sürü hâlinde hareket eden ve saldırganlaşan sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalması, insanlarımızın ve çocuklarımızın hayatını ciddi bir biçimde tehlikeye atmaktadır. Bu kapsamda, sokak köpeklerine yönelik daha çok önlem alınmasını; evlerde, apartmanlarda veya bahçelerde yasaklı ırkları besleyenlere yönelik ağır cezai yaptırımların uygulanmasını talep etmekteyiz.”

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Yorumlar

abdrhman

sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi. bu cümlesine katlmıyoruz. burada sokak kedileri ve yavru kediler var. biz yemek vermesek telef olacaklar. olcay beyin gönlü rahat edermi onlar ölürse.
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