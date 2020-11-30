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Siyaset MHP'li milletvekili pozitif olduğunu açıkladı
Siyaset

MHP'li milletvekili pozitif olduğunu açıkladı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:33:00 -
MHP'li milletvekili pozitif olduğunu açıkladı

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli hemşehrilerim.

Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.

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