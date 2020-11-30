MHP'li milletvekili pozitif olduğunu açıkladı
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bugün Covid-19 testi yaptırdığını belirtti.
Test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Kaşıkçı, şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli hemşehrilerim.
Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyi. Herhangi bir semptom görünmüyor. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci evde atlatacağız inşallah. Tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.