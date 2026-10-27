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Yaşam Mahalleyi ayağa kaldırdılar! Kız istemeye değil adeta gösteriye gittiler
Yaşam

Mahalleyi ayağa kaldırdılar! Kız istemeye değil adeta gösteriye gittiler

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Erzurum’da kız istemeye giden Cenkay Şahin ve arkadaşlarının 14 araçlık konvoy, havai fişek, meşale ve yüksek sesli müzikle yaptığı gösteri mahallede gürültüye sebep oldu.

Erzurum’da bir kız isteme merasimi, çevre sakinlerini rahatsız eden görüntülerle gündeme geldi. Korna sesleriyle mahalleye giren konvoyun ardından havai fişekler atıldı, meşaleler yakıldı, çekici üzerindeki otomobile patinaj yaptırıldı. Damat adayı Cenkay Şahin (28) de yaşanan gürültü nedeniyle mahalle sakinlerinden özür diledi.

 

Kamyon şoförü Cenkay Şahin ile 2 yıl önce tanıştığı Aleyna G. (20) evlilik kararı aldı. Kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen Şahin, modifiye otomobili oto kurtarıcının üzerine yükletti. Otomobilin ses sisteminden kız arkadaşının en sevdiği şarkıyı çaldı. Şahin, 14 araçlık konvoyla Yenişehir Semti’nden gelin adayının evinin bulunduğu Kazım Yurdalan Mahallesi’ne kadar korna çalarak gitti. Elinde çiçeklerle, arkasında ailesi ve araç konvoyuyla sokağa giren Cenkay Şahin ve arkadaşlarının, yaktıkları meşaleler ve attıkları havai fişekler geceyi aydınlattı. Mahalleli yaşananları izlemek için balkonlarına çıktı. Aile kız istemek için eve girdiği sırada damat adayının arkadaşları ise çekicinin üzerindeki otomobile patinaj yaptırıp salladı.

 

“Çok mutlu oldu”

Cenkay Şahin, “Kız arkadaşımla 2 yıl önce tanıştık. Onu çok sevdiğimi, ona ne kadar değer verdiğimi göstermek ve etkileyebilmek adına arkadaşlarımla fikir alışverişi yaptık. Kız istemeye konvoyla gitmeye karar verdik. Modifiyeli bir otomobil getirip çekicinin üzerine bindirdik. 14 araçlık konvoyla Erzurum Yenişehir’den başlayıp Yunus Emre üzerinden gezerek gelin adayının evine gittik. Oralarda meşaleler yakıldı, bir organizasyon düzenledik ve fotoğrafçı tuttuk. Kız arkadaşımın çok sevdiği şarkıyı çalmak durumundaydım. Arabada ses sistemiyle o şarkıyı çaldık. Daha sonra biz eve çıktık. Arkadaşlarım benden sonra kapının önünde biraz ses ve gürültü yapmışlar. Oradaki çevre sakinlerini rahatsız ettiğimiz için onlar adına ben özür diliyorum. Kız arkadaşım bu sürprizi çok iyi karşıladı, çok etkilendi. Hatta hem arka balkondan hem ön balkondan geçip bizi gördüler. Çok mutlu oldu. O mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Kızı verdiler, nasip olursa düğünümüzü de en kısa zamanda yapacağız” diye konuştu.

Görüntüler olay olmuştu! Havai fişekli ‘kız İsteme’ye soruşturma
Görüntüler olay olmuştu! Havai fişekli ‘kız İsteme’ye soruşturma

Yerel

Görüntüler olay olmuştu! Havai fişekli ‘kız İsteme’ye soruşturma

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Yorumlar

Abdullah

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