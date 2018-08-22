MHP'li Karataş'tan flaş açıklama: O ismin partimizde yeri yok

MHP İzmir İl Teşkilatı, Kültürpark’ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

MHP İzmir İl Teşkilatı, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Karataş, “Türk milleti bir ve beraber olduğu müddetçe, bölücü unsurlara itibar etmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.



"KAPIMIZ HERKESE AÇIK AMA"

Türk milletinin kırmızı çizgileriyle çelişmeyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Karataş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a ise tepki gösterdi. Karataş, "Davette bulunalım ancak kucaklama hastalığına da kapılmayalım. Partimize fitne ve dedikodu taşıyacak olan insanların burada olmasını arzu etmeyelim. Son süreçte MHP liderine çirkin iftiralarda bulunan ve tehdit eden Fahrettin Yokuş’u hangimiz kabul edebiliriz? Ülkücü dava adamıdır, aklı selimdir, birlik ve beraberliğe önem verir. Ülkücü elinde hançerle dolaşmaz. Bugün Yokuş’u kim kucaklamak istiyorsa partimizde yeri yoktur. Buraya geri dönmesine imkan yoktur” dedi.

Karataş ayrıca belediye seçimleri için hazırlıklara başladıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesini de kazanacaklarını sözlerine ekledi.





