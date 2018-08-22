0553 313 94 23

MHP'li Karataş'tan flaş açıklama: O ismin partimizde yeri yok

MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, partilerinde herkese kapılarının açık olduğunu ancak İP'li Fahrettin Yokuş'un partilerinde yeri olmadığını söyledi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:45
MHP'li Karataş'tan flaş açıklama: O ismin partimizde yeri yok

 MHP İzmir İl Teşkilatı, Kültürpark’ta düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya geldi. 

MHP İzmir İl Teşkilatı, bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Karataş, “Türk milleti bir ve beraber olduğu müddetçe, bölücü unsurlara itibar etmediği müddetçe Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi. 

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK AMA"

Türk milletinin kırmızı çizgileriyle çelişmeyen herkese kapılarının açık olduğunu belirten Karataş, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’a ise tepki gösterdi. Karataş, "Davette bulunalım ancak kucaklama hastalığına da kapılmayalım. Partimize fitne ve dedikodu taşıyacak olan insanların burada olmasını arzu etmeyelim. Son süreçte MHP liderine çirkin iftiralarda bulunan ve tehdit eden Fahrettin Yokuş’u hangimiz kabul edebiliriz? Ülkücü dava adamıdır, aklı selimdir, birlik ve beraberliğe önem verir. Ülkücü elinde hançerle dolaşmaz. Bugün Yokuş’u kim kucaklamak istiyorsa partimizde yeri yoktur. Buraya geri dönmesine imkan yoktur” dedi. 

Karataş ayrıca belediye seçimleri için hazırlıklara başladıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesini de kazanacaklarını sözlerine ekledi. 


Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 16:45
  1. Konya
  2. MHP
  3. İP
  4. İzmir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İBB'den kaçak kurban açıklaması!
    1. İBB'den kaçak kurban açıklaması!
    2. Thierry Henry'nin yeni adresi belli oldu
    3. Rusya'dan Suriye açıklaması! 86 bin..
    4. Sağlık Bakanı Koca: Saldırıları..
    5. Diyanet tarihinde rekor: Tam 425 bin..
    6. BM'den Trump'ı köşeye sıkıştıran..
    7. MHP'li Karataş'tan flaş açıklama: O..
    8. Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama: Tayyip..
    9. Şırnak'ta öldürülen teröristler bakın..
    10. BBP lideri Mustafa Destici: Yunanistan..
    11. Milli Savunma Bakanlığından..
    12. Kiracısına kızdı, evi yaktı!
    13. Afrin'de patlama!
    14. Emre Mor'un yeni adresi adresi belli..
    15. Ronaldo hayalini açıkladı!
    16. Samsun'da balık festivalinde silahlı..
    17. Yürek yakan haber! Çok sayıda kişi öldü
    18. Meksika'da esrarengiz cinayetler!..
    19. Polis çaldı, küçük çocuk söyledi!
    20. Hollanda hükümeti endişeli! İslam..
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”