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MHP'li Karakaya'dan CHP-HDP ilişkisine tepki: Atatürk'ü kendilerine zırh yapıyorlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 31 Mart Seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde, CHP ile HDP arasındaki işbirliğine değinerek; "Hem biz Atatürk'ün partisiyiz diyeceksiniz hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyenlerle işbirliği yapacaksınız. CHP, Atatürk'ün adını kullanarak yaptığı hatalara zırh oluşturmaya çalışıyor" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 23:34

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin her platformada Atatürk'ün partisiyiz dediklerini vurgulayan Karakaya; "Atatürk'ün adını kullanarak, yaptıkları yanlışlara zırh oluşturmaya çalıştırıyorlar. Atatürk'ün en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'dir. Atatürk'ü sadece CHP'yi kurmuş bir şahsiyet olarak ifade etmenin bir anlamı yok. Atatürk'ün en büyük eserinin aslında CHP değil de Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ifade etmiyorlar" dedi.

'PKK uzantısı ile ortaklık yapıyorlar'

Mevlüt Karakaya, CHP'nin HDP ile işbirliği yapmasının Atatürk ile hiçbir şekilde bağdaşmayacağını vurgulayarak; "Ülkenin belli bir kesimini Kürdistan olarak ifade eden, ülkeyi bölmeye çalışan PKK'nın uzantısı bir siyasi parti ile ortak iş yapıp, sonra da Atatürk'ün partisiyiz, CHP'yi Atatürk kurdu demek kadar saçma birşey olamaz. Siz Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini; bölmek, dağıtmak, parçalamak isteyen, terör örgütünün uzantısı şeklinde hareket eden bir siyasi yapıyla ittifak oluşturacaksınız. Sonra da kalkacaksınız CHP, Atatürk'ün partisi diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 23:34
  1. Mevlüt Karakaya
  2. CHP
  3. HDP

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