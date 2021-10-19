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Gündem MHP’li Kalyoncu’dan işini yapmayan CHP’li belediyeye tepki
Gündem

MHP’li Kalyoncu’dan işini yapmayan CHP’li belediyeye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir Körfezi’nde, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işini yapmaması sebebiyle oluşan tehlikeye dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:40:00 -
MHP’li Kalyoncu’dan işini yapmayan CHP’li belediyeye tepki

Yeni Akit  Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, İzmir Körfezi’nde, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işini yapmaması nedeniyle meydana gelen tehlikeye dikkat çekti.

İzmir Körfezi’nde son dönemde artan kirliliğe ilişkin açıklamada bulunan MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, “İzmir Körfezi’nde artış gösteren deniz marulunun özellikle iç körfezde olmak üzere her yerde görülmesinin sebebi azot ve fosfor artışından kaynaklanmaktadır. Bunun en büyük sebebi de Büyükşehir Belediyesinin arıtma tesislerinin düzgün çalışmamasıdır. İzmir Körfezi büyük tehlike altındadır” dedi.

İzmir’de arıtma tesisleri çalışmıyor!

Kalyoncu şunları söyledi: “Zaten yağmur suyu kanalizasyon sisteminden ayrılmadığı için yağışlı zamanlarda arıtma tesislerine çok yük binmesi sebebiyle sistem çalışmamakta ve tüm atıksu körfeze boşaltılmaktadır. Fakat uzun süredir yağmur da yağmıyor. Bu şartlarda dahi arıtma tesislerinden körfeze giriş vardır. Gediz Nehri’nde gezi yapanlara sesleniyorum; atıksu arıtma tesislerinizden gelen sular İzmir körfezini kirletiyor. Çevreciliğin arkasına saklanarak çevreyi kirletmekten vazgeçin. Körfezi de Tahtalı Barajı’nı da kirletmeyin. Uyarıyorum. İzmir Körfezi, Marmara Denizi’nden daha kötü olacak!”

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