MHP’li Kalyoncu: Karaburun Bilim Kongresi HDP ve LGBT dayanışmasının maskesidir!

Yeni Akit/Ankara

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde 15 Eylül 2022 günü başlayacak Karaburun Bilim Kongresi’ne tepki göstererek, “Karaburun Bilim Kongresi HDP ve LGBT dayanışmasının maskesidir” dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, “İzmir halkını Tunç Soyer konusunda aydınlatmaktan vazgeçmeyeceğim. Çünkü İzmir ve İzmirliler bu şahsın yönetimine mecbur değiller” diyen Kalyoncu şunları söyledi:

“Adı "bilim kongresi", kendisi ideoloji içi laf salatası. İdeoloji ise sosyalist sosu bulaştırılmış ırkçı-bölücülük ile cinsiyet eşitliği maskeli cinsiyetsizlik... İzmir bu şahsın yönetiminde ıstırap çekmektedir. Zira bu şahıs Türk'ün dününe düşman, bugününe hasım, yarınına tehdittir. Yol arkadaşları teröristler ve yandaşlarıdır. Bu sefer maskesi bilim ama çevirdikleri yalnızca kara komedi filmdir.

Ne yazık ki, Türk milleti ve Türkiye için art niyet besleyen herkese yancı bu şahıs, Atatürk'ün kurduğu partide saklanmakta ve Atatürkçülüğü şüphe götürmez İzmirlilerin oyuyla başkanlık yapmaktadır. Atatürk'ün zaferinin coşkusunu Yunan aşkıyla gölgelemiş, ayrılıkçı teröre bilim kılığında yataklık etmektedir. Bu faaliyetleri, belediyenin imkânları ile sürdürmektedir.

İzmir'in saygıdeğer CHP seçmenlerine tekraren duyuruyorum: Tunç Soyer sizin oyunuzla seçilmiş bir HDP belediye başkanıdır. Kıbrıs'ta, Ege'de Türk'ün değil Yunanın çıkarları için tavır almaktadır. Atatürk'ün komutasında kazanılan şanlı bir zaferi bile kutlamaktan acizdir. Karaburun Bilim Kongresi adlı organizasyon HDP ve LGBT dayanışmasının maskesidir. İçeriği Atatürk düşmanlığı, ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi olan kongrenin maliyetini de İzmir halkı ödemektedir”