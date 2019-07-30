0553 313 94 23

MHP'li isimden Tunç Soyer'e 'Sivas' tepkisi!

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Sivas söylemlerine sert tepki gösterdi. Arkaz, "Sivas’ı küçümsemek kimsenin haddi değildir" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 17:12
MHP'li isimden Tunç Soyer'e 'Sivas' tepkisi!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i eleştirmek isterken söylediği, “Sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz” sözlerine MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, memleketi Sivas’a söylenen küçümseyici söylemlere tepkisiz kalmadı.

'Tarihimize ihanettir'

Sivas’ın kültürüne, tarihine, önemine ilişkin konuşan Arkaz, “Sivas, tarihin ilk dönemlerinden itibaren varlığını göstermiş en önemli kültürel değerlerimizdendir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde belirtildiği gibi Sivas zamanın en önemli eyaletlerinden biridir. Sivas’ın havası sert insanının yüreği merttir. Amasya Genelgesi’nin 5. Maddesi aynen şöyledir; Anadolu'nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dahi takdirini almış, güvenini kazanmış Sivas’a laf söylemek tarihimize ihanettir, Sivaslıya ihanettir! Tam bağımsızlığın kararlığını ortaya koyan ‘Ya istiklal ya ölüm’ Sivas’ta söylenmiştir. Atatürk’ün, Ankara dışında en çok kaldığı il Sivas’tır. Bu da Sivaslılar için bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

'Sivas'a kurulan bir komplo'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in söylemlerinin Sivas’a ve Sivaslılara hakaret olduğunu aktaran Arkaz, şunları kaydetti:

Sadece Sivas’ta değil, nüfusu dünyaya yayılmış milyonlarca Sivaslı hemşehrim, gibi değil Sivas’ta yaşıyor! Sivas’ta yaşamaktan da gurur duyarlar. Memleketim demekten büyük onur ve gurur duyduğum Sivas’a dil uzatanlar karşısında ilk beni bulacaktır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı, Milli Mücadele'nin başlatıldığı Selçuklu’ya başkentlik, Osmanlı İmparatorluğu'na ev sahipliği yaptığı en önemli ilimiz olan Sivas hoşgörü ve barış şehridir. Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın, Aşık Ruhsati'nin memleketidir. Adeta Sivas’a kurulan bir komplo olan ve geçmişte yaşananlar Sivas’ın hoşgörüsüne haksızlıktır. Sivas’ta her mezhepten insan kardeşçe yaşamaktadır. Bu imajı kimse bozamayacaktır. Sivas, acısını yaşamış, yaralarını kendisi sarmış bir şehirdir. Yeni yaraların açılmasına kimsenin tahammülü yoktur. Sivas’ı bahis edenler, artık bir kere değil iki kere düşünmelidir. Sivas hoşgörü ve kardeşlik şehridir, Anadolu’nun incisidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:12
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Amasya
  5. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  6. Tunç Soyer
  7. MHP
  8. Hayati Arkaz
  9. Aşık Veysel
  10. Pir Sultan Abdal
  11. Aşık Ruhsati

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Ereğli’de Hint keneviri ve esrar ele..
    3. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki..
    4. NASA açıkladı: Türkler rekora imza..
    5. Oğluna torpil yapan CHP'li başkanın..
    6. Gazze'de "Geleneksel Kıyafet Günü"..
    7. Rusya'da dev orman yangını! Acil durum..
    8. Divock Origi Süper Lig'e geliyor!
    9. Operasyon başladı! Sokağa çıkma yasağı..
    10. Hindistanlı Sih hacılar Pakistan'a..
    11. Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?
    12. MÜSİAD yöneticileri selden zarar gören..
    13. Von der Leyen AB'yi yeniden dengelemek..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    15. AÖL 2019-2020 yılı I. dönem yeni..
    16. "Avcı kız" operasyonunda 78 tutuklama..
    17. Alanya’da 5 evden hırsızlık yapan..
    18. Döviz kurları
    19. ABD, Suudi Arabistan için özel savaş..
    20. Başkan Gürün; "Körfezdeki rengin..
    21. Saha bakım çalışmaları devam ediyor
    22. Karaköprü Belediyespor’un fikstürü..
    23. Endonezya yasa dışı atıkları geri..
    24. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
    25. Bilecik Belediyesi’nden eğitim ve..
    26. GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre..
    27. Başkan Güder çocuklarla bir araya geldi
    28. Karacabey Ihlamur Festivali başlıyor
    29. Çalınan eşyalar zulalar halinde ele..
    30. MHP'li isimden Tunç Soyer'e 'Sivas'..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!