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MHP'li isim seçim çalışması sırasında kalp krizi geçirdi

MHP'li Mehmet Erol Müftüoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Müftüoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:07
MHP'li isim seçim çalışması sırasında kalp krizi geçirdi

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, MHP'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen, 9 gün sonra adaylığı geri alınan Mehmet Erol Müftüoğlu, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Müftüoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Seçim çalışması sırasında kriz geçirdi

İddiaya göre, adaylıktan geri alındığını öğrenen Mehmet Erol Müftüoğlu, Hasanbeyli ilçesinde seçim çalışmasındayken akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evine dönmek için beraberindekilerle yola çıktı. Yolda rahatsızlanan Müftüoğlu önce İslahiye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Mehmet Erol Müftüoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Hayati tehlikesinin devam ediyor

Hayati tehlikesinin bulunduğu için Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Müftüoğlu, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Erol Müftüoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 16:07
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