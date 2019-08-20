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MHP’li Esin Kara, çiftçinin elektrik borçları için kolaylık istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi ve geciken elektrik borçları için çiftçinin lehine alternatif bir düzenleme yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den talepte bulundu.

20 Ağustos 2019 Salı 14:27
MHP’li Esin Kara, çiftçinin elektrik borçları için kolaylık istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi ve geciken elektrik borçları için çiftçinin lehine alternatif bir düzenleme yapılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den talepte bulundu.


MHP Konya Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) verdiği önergeyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den çiftçiler adına bazı isteklerde bulundu.


Tarımsal sulama esnasında kullanılan elektriğin çiftçi için hayati önem taşıdığını ancak çiftçi gelirlerinin hasat dönemine bağlı olması nedeniyle elektrik faturalarını düzenli ödeyememeleri neticesinde elektrik kesintileri ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Esin Kara, “Elektrik kesintilerinin yaşanması tarlada var olan ürünlerin zarar görmesine, kurumasına, çiftçilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin yanında milli servetimizin de kaybına neden olmaktadır. Ayrıca elektrik kesintileri zaman zaman elektrik dağıtım şirketleri çalışanları ile çiftçiler arasında sorunlara da neden olmaktadır” dedi.


Milletvekili Kara, çiftçinin elektrik ödemeleriyle ilgili, “Tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedelinin hasat dönemi sonrasında ödenmesi için bir çalışma yapılabilir mi?. Hasat dönemi sonrasında ödeme yapılması mümkün olmadığı takdirde bu bedelin taksitler halinde ödenmesi konusunda bir çalışma yapılabilir mi?. Geciken elektrik borçları için çiftçilerimizin lehine alternatif bir düzenleme yapılabilir mi?” diye sorarak talepte bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:27
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