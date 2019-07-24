MHP’li Ersoy: Cumhur İttifakı’nda sorun yok
“Cumhur İttifakı’nda karpuz krizi” şeklinde yayınlanan haberlere ilişkin Akit'e konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Bizim Cumhur İttifakıyla, AK Parti belediyesi ile hiçbir sorunumuz yok." dedi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
Hasan Türkmen Ankara
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de zabıta ekipleri tarafından tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafı ile ilgili tartışmalarda taraf olmuştu. Ersoy’un bu davranışı üzerine “Cumhur İttifakı’nda karpuz krizi” şeklinde haberler yayınlanmıştı. Ersoy, Akit’e şunları söyledi: “Bizim Cumhur İttifakıyla, AK Parti belediyesi ile hiçbir sorunumuz yok. Esnaf kardeşimizi zabıta ekipleri mağdur etti. Durumu iyi değil diye görevimizi yaparak karpuzcu kardeşimizin gönlünü aldık, yardımcı olduk. Başkan Memduh Büyükkılıç’a desteğimiz devam ediyor.”
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