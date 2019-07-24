MHP’li Ersoy: Cumhur İttifakı’nda sorun yok

Hasan Türkmen Ankara

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçtiğimiz günlerde Kayseri’de zabıta ekipleri tarafından tezgahı dağıtılan karpuzcu esnafı ile ilgili tartışmalarda taraf olmuştu. Ersoy’un bu davranışı üzerine “Cumhur İttifakı’nda karpuz krizi” şeklinde haberler yayınlanmıştı. Ersoy, Akit’e şunları söyledi: “Bizim Cumhur İttifakıyla, AK Parti belediyesi ile hiçbir sorunumuz yok. Esnaf kardeşimizi zabıta ekipleri mağdur etti. Durumu iyi değil diye görevimizi yaparak karpuzcu kardeşimizin gönlünü aldık, yardımcı olduk. Başkan Memduh Büyükkılıç’a desteğimiz devam ediyor.”