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MHP'li Erhan Usta ihraç mı edildi? Erhan Usta kimdir?

MHP'li vekil Erhan Usta'nın, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" sebebiyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 13:18
MHP'li Erhan Usta ihraç mı edildi? Erhan Usta kimdir?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamaları nedeniyle dün disipline sevk edilmişti. MHP Samsun İl Başkanı da görevden alınmıştı.

Usta, Cumhur İttifakı'na ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'Olmazsa olmaz değil' ifadesini kullanmıştı.

Erhan Usta kimdir?

Erhan Usta‬, 17 Temmuz 1966 tarihinde Havza, Samsun'da dünyaya geldi. 

İlk, orta ve lise eğitimini Havza'da tamamlayan Erhan Usta, lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden de mezun olduktan sonra ABD Northeastern Üniversitesi'nde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı.

Halen Celal Bayar Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında doktora çalışması devam eden Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)'nda Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 sene süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Samsun milletvekili seçildi.

11 Ekim 2016 tarihi itibarıyla MHP grup başkanvekilliği görevini yürütmektedir.

İyi seviyede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:18
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