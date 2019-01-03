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MHP'li Erhan Usta için kesin ihraç talebi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:59
MHP'li Erhan Usta için kesin ihraç talebi

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, dün Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmesi talep edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta ile ilgili açıklama yaptı.

Öztürk, konuya ilişkin açıklamasında, "1 Ocak 2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi.

İl Başkanı görevden alınmıştı

Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları gerekçesiyle MHP yönetimi, dün MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'i de görevden almıştı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:59
  1. Kırıkkale
  2. Samsun
  3. Erhan Usta

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