MHP'li Enginyurt'tan ittifak paylaşımı

Sosyal medya hesabından Çelik’e tepki gösteren Enginyurt, AKP’nin MHP’yi ve MHP’lileri görmezden geldiğini belirterek “Sevsinler böyle ittifakı” şeklinde paylaşımda bulundu.

Enginyurt’un paylaşımı şöyle:”MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma. Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma. Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHP’nin her teklifine çemkirerek tepki göster. Andımız serbest kaldı diye Danıştay’a diklen. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı.”

“DAHA NE YAPALIM? PARTİYİ Mİ KAPATALIM?”

Öte yandan MHP’li Enginyurt’un, paylaşımına cevap veren bir sosyal kullanıcısına verdiği yanıt da dikkat çekti.

“Çözüm nedir o vakit sayın Enginyurt?” şeklinde yöneltilen soruya Enginyurt, “Bayram sürekli yazıyorsun. Ben cevap vermedikçe de, hep MHP üzerinden ittifak bozulursa şöyle olur, böyle olur, sandığa gitmeyiz diyorsun. Sen ve senin gibilere soruyorum, MHP Cumhurbaşkanı adayı çıkarmadı, İstanbul’a aday çıkarmıyor. Daha ne yapacak? Partiyi mi kapatalım?” ifadeleriyle cevap verdi.

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