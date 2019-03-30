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MHP'li Durmaz'dan '31 Mart' mesajı: Milletimiz hainlere geçit vermeyecek

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Milletimiz, HDP ve PKK'lıların yer aldığı listelere hiçbir şekilde destek vermeyecektir" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:43

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sayılı saatler kalan 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Durmaz, seçim listelerinde yer alan PKK'lı isimlere dikkat çekerek; "Milletimiz; sağduyusuyla, ferasetiyle ve irfanıyla Allah'ın da izni ve inayetiyle HDP-PKK'nın yer aldığı listelere hiçbir şekilde destek vermeyecektir" dedi.

'CHP, PKK'nın hücre evine döndü'

CHP-HDP ilişkisinin listelerde yer alan PKK'lı isimlerle deşifre olduğunu ifade eden Durmaz; "Cumhuriyet Halk Partisi adeta PKK'nın hücre evine dönmüştür. Listelerinde yer verdikleri PKK'lılarla örtülü HDP ilişkilerini deşifre etmişlerdir. Dolayısıyla Mehmetçik katilleri ile kol kola, yan yana yürüyen bir muhalefet anlayışı vardır"
ifadelerini kullandı.

'İP, HDP-PPK ile mi Ülkücü siyaset yapıyor?'

İYİ Parti'nin Ülkücü siyaset yapamadıklarını öne sürerek MHP'den ayrıldıklarını hatırlatan Durmaz; "Bizimle birlikte siyaset yaparken gereğince Ülkücülük yapamıyoruz diyerek İP Partisi'ni kuranlar da şu anda HDP-PKK ile yan yanayken nasıl Ülkücülük yapıyorlar ise bunu vicdanı olan her vatandaşımız sorgulayacaktır" şeklinde konuştu.

Sadir Durmaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Allah bunlara fırsat vermeyecek. Cumhur İttifakı muhakkak surette bu seçimlerden galip çıkacaktır. Biz milletimizin sağduyusuna ve ferasetine sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz"

 

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:43
  1. İP
  2. HDP-PPK
  3. CHP
  4. PKK
  5. Sadir Durmaz

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