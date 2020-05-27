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Siyaset

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan'a çağrı

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, YKS ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a flaş bir çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:31:00 -

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleriyle ilgili olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

A Haber'de bir canlı yayına katılan Cemal Enginyurt, "Biz bunu bir eleştiri olarak değil. Gençler adına bunu Cumhurbaşkanımıza iletiyoruz. YKS'nin ertelenmesini istiyoruz. Eylül'e ertelebilir. "Sınav 27 Haziran'da yapılacak" diye bir ayet mi var? Bu söylediklerimizi "Cumhur İttifakı'nda çatlak var" diyerek alıp haber yapıyorlar. Hayır, biz uyarıyoruz" dedi.

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