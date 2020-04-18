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Siyaset

MHP'li Cemal Enginyurt yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor

Dün yaşanan bir aksaklık nedeniyle canlı yayına bağlanamayan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bugün saat 22.30'da yeniakit.com.tr'nin konuğu olacak.

2020-04-18 18:33:00 - 2020-04-18 19:20:28
MHP'li Cemal Enginyurt yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor

Dün yaşanan bir aksaklık nedeniyle canlı yayına bağlanamayan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeniakit.com.tr'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

Saat 22.30'da Gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplandıracak olan Enginyurt, hakkındaki karalamalarla ilgili konuşacak. Enginyurt, koronavirüsle mücadeleden infaz düzenlemesine kadar birçok soruyu yeniakit.com.tr'de cevaplandıracak.

Canlı yayın, yeniakit.com.tr ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.

 

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Yorumlar

1

meclisdeki küfürüde sorabilecekmisiniz
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