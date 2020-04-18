MHP'li Cemal Enginyurt yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor
Dün yaşanan bir aksaklık nedeniyle canlı yayına bağlanamayan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt bugün saat 22.30'da yeniakit.com.tr'nin konuğu olacak.
Dün yaşanan bir aksaklık nedeniyle canlı yayına bağlanamayan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeniakit.com.tr'de gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
Saat 22.30'da Gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplandıracak olan Enginyurt, hakkındaki karalamalarla ilgili konuşacak. Enginyurt, koronavirüsle mücadeleden infaz düzenlemesine kadar birçok soruyu yeniakit.com.tr'de cevaplandıracak.
Canlı yayın, yeniakit.com.tr ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacak.