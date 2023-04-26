  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın fiyatları düşüyor! Altın yatırımcıları dikkat: Altında dikkat çeken gram, çeyrek altın tahmini, kritik uyarı!

Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası ortaya çıktı

MSB duyurdu: İnlerine girdiğimiz...

20 yaş üzeri arabası olanlar için flaş talep

Brent petrolde sürpriz: Petrol devi OPEC+ kararı öncesine döndü! Akaryakıt sektörünü, akaryakıtı etkileyecek

Nagehan Alçı elindeki son anketi yazdı! "Çok büyük ihtimalle..." deyip duyurdu

Araç sahiplerini üzen haber geldi! Akaryakıta bu gece yarısı zam var

Rusya'dan Türkiye'ye talepler arttı: Rus turistlerin tercih ettiği otellerde indirim yapıldı! Yer üstü zenginliklerini...

O Togg iddiası sosyal medyada hızla yayıldı! Flaş açıklama geldi! Az önce duyuruldu

Bakan Hulusi Akar'dan zillet paydaşlarına sert tepki: Yazıklar olsun
Gündem MHP'li Celal Adan'dan HÜDA PAR'la ilgili soruya çok konuşulacak cevap
Gündem

MHP'li Celal Adan'dan HÜDA PAR'la ilgili soruya çok konuşulacak cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-26 22:43:00 -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, katıldığı programda HÜDA PAR'la ilgili soruya çık konuşulacak bir cevap verdi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, Habertürk Televizyonu'nda Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Seçim Özel" programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adan, canlı yayında HÜDA PAR'la ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

"Cumhur İttifakı ile ilgisi yok"

Cumhur İttifakı'nın HÜDAPAR ile iş birliğiyle ilgili soruya yanıt veren Adan, "Cumhur İttifakı'yla ilgisi yok HÜDA PAR'ın. HÜDA PAR'ın adayları AK Parti'den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR'la biz ne görüşürüz ne beraber oluruz. Aday olarak gösteriliyorlar, onlar da teröre karşıyız diyorlar, birtakım şeyler söylüyorlar. Bir ittifak değil, AK Parti listelerinden milletvekili adayları" dedi.

Adan programda şunları söyledi:

"Türkiye'nin belli yerlerinde mitinglerimizi yaptık. Bu süreçte deprem olayı ortaya çıkınca mitinglerimizi durdurduk. MHP uzun süredir milletimizle kucaklaşmaya başlatmış olan bir hareket. Anketler konusunda bir duyarlığı sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki firmaların tamamı için söylüyorum; MHP'den özür dilemek, kendi faaliyetleriyle de yüzleşmek mecburiyetindedir. 2018 yılı itibariyle MHP ile ilgili tamamı yanılmıştır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebeplerin başında 15 Temmuz kalkışması vardır. O büyük kalkışmaya 'kontrollü darbe' diyenler var, değişik sulandıranlar var. Onu yapanları mağdur gösteren demokrasi anlayışını inşa etmeye çalıştılar. Buna müsaade etmek mümkün değildir.

"Devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu"

15 Temmuz günü önemli bir yetkili beni aradı. Bir kalkışmanın olduğunu MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli Bey'in bir açıklama yapmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Sayın Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeydi. Beklentiyi söyleyince açıklamayı çoktan yaptığını ifade etmişlerdi. 15 Temmuz kalkışmasında bir Türk milliyetçisi olan Devlet Bey 'Ben devletin yanındayım' diyordu. O gün dik durmayanlar var, dik duranlar var. Daima devlete yönelmiş hareketlere karşı referansı Türk milliyetçiliği olan MHP her zaman kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiştir. Bugün Türkiye'de devleti yok etme konusunda bir irade söz konusu."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23