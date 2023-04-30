MHP'li Büyükataman TİP ve HDP'yi örnek gösterip demokrasiyi anlattı! 'Yoksa seçimlere katılmaları mümkün mü?

"Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların Yüksek Seçim Kurulu tarafından kura ile belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir." diyen İsmet Büyükataman, "Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayrimeşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesini düşünmek mümkün mü?" diye sordu.

'Hastalık ölçüsünde safdillik'

MHP'li Büyükataman, sözlerine şöyle devam etti:

Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Partisi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde safdillik. Türkiye gerçekten bir yol ayrımında. Bu seçim tarihi bir seçimdir. Bütün vatandaşlarımızın olduğu gibi kamu çalışanlarımızın da bu seçim arifesinde çok iyi düşünüp, seçimlerin devamında ne anlam ifade edeceğine dair bir kez daha gözden geçirerek neyi nasıl uygun buluyorsa en yakınından başlamak kaydıyla Türkiye geleceğine sahip çıkma konusunda tavsiyelerini esirgememelerini istirham ediyorum.