MHP'li belediye başkanından HDP'li belediye başkanına ziyaret! Iğdır'da MHP'li Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ballı, HDP'li Merkez ilçe Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'u makamında ziyaret etti.

31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde, Iğdır'da oldukça ilginç bir tablo ortaya çıktı. Merkez ilçeyi HDP, yüzde 50'lik bir oyla kazandı. MHP ise yüzde 46 oyla ikinci parti oldu. Karakoyunlu ilçesini MHP kazanırken; Aralık ilçesinde AK Parti, Tuzluca ilçesinde Saadet Partisi kazandı. MHP'li ilçe belediye başkanı, HDP'li il belediye başkanını ziyaret etti Bu tablonun ardından geride bıraktığımız günlerde, ilginç bir ziyaret gerçekleşti. Karakoyunlu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Bayram Ballı, Merkez ilçe Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'u makamında ziyaret etti. Bu görüşme, sosyal medyada oldukça ses getirdi.

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