MHP'li Başkan kaza yaptı Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında MHP Erfelek İlçe Başkanı ile birlikte bir kişi yaralandı.

Kaza, Erfelek Hasan Dere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.’nin kullandığı 57 AP 765 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü E.B. ile Erfelek MHP İlçe Başkanı Enes Özgenç yaralandı. Yaralılar Erfelek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından SinopAtatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili polis soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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