MHP'li başkan istifa etti! 'Sürekli talep geliyor'

MHP Edirne İl Başkanlığı görevini Nisan 2018'den beri yürüten Av. Süleyman Ferhatoğlu, il binasında düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Zor bir süreçte il başkanı olduğunu belirten Ferhatoğlu istifasına işlerinin yoğunluğunu gerekçe gösterdi.

“Sürekli talepler geliyor"

İl başkanının tam zamanlı mesai yapması gerektiğini vurgulayan Ferhatoğlu, “İl Başkanının kolay bir iş değil şu anda Cumhur İttifakı da bu durumdayken sürekli talepler geliyor. Sürekli istekler geliyor. Benim de bir oğlum üniversitede, bir kızım lisede onlara da vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden istifa ettim hayırlı olsun" dedi.

"İstifamı Ankara'ya gönderdim"

Zor bir süreçte il başkanı olduğunu ifade eden Süleyman Ferhatoğlu, “Seçimlere bir buçuk ay kalmıştı, seçimleri atlattık sonra belediye yerel seçimler oldu. Yerel seçimlerde yine aynı şekilde arkadaşlarımızla, yönetimimizle, üyelerimizle beraber elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Daha sonra İstanbul seçimleri oldu. Orada da 5-6 sefer akşamları seçim çalışmalarına gittik. Tabi bu çalışmalar bittikten sonra şimdi bizim de bir işimiz var. İşimiz de avukatlık olduğu için baya dikkat edilmesi hassasiyet gösterilmesi gereken bir iş. Bu sebeplerle işime vakit ayırmak ve ailemle vakit geçirmek için arkadaşlar dün itibari ile Semih Başkan ile görüştük; istifamı Ankara'ya gönderdim. Edirne'ye hepimize hayırlısı olsun diyorum” dedi.