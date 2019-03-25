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MHP’li Başkan adayı mahallesinde başkan gibi karşılandı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:06
MHP’li Başkan adayı mahallesinde başkan gibi karşılandı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde Belediye Başkanı gibi karşılandı.


31 Mart Yerel Seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Burhaniye Mahallesinde mahalle sakinlerine konuştu.


Yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen programın yapılacağı alana akın ederek, MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ı Belediye Başkanı gibi karşıladılar.


Burhaniye Mahallesinde oturan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a tam destek veren Mahalle sakinlerine hitap eden Bıyık konuşmasına “ Komşularım” diyerek başladı. Bıyık, “ İnşallah bu seçimi hep beraber kazanacağız. 31 Mart seçimlerini Burhaniye Mahallesinin evladı kazansın. Bu mahalleden sizin evladınız belediye başkanı çıksın. Soğuk havaya rağmen buraya gelerek desteklerinizi göstermenizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim” dedi.


Mahalle sakinleri Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a karşı yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ın annesi oğluna karşı gösterilen ilgiden dolayı duygulanarak göz yaşlarına hakim olmadı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:06
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