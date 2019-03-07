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MHP’li başkan adayı Bıyık’tan yoğun program

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kurum ve dernek ziyaretleriyle programına devam etti.

07 Mart 2019 Perşembe 12:39
MHP’li başkan adayı Bıyık’tan yoğun program

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kurum ve dernek ziyaretleriyle programına devam etti.


Düzce’de sıkılmadık ek, ayak basılmadık yer bırakmama adına yoğun mesai anlayışı ile programına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Otobüsçüler, Minibüsçüler Ve Servis Araçları Odasını, AFAD İl Müdürlüğünü, Düzce Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odasını, Düzce Atatürk Devlet Hastanesini, Düzce Ağız ve Dış Sağlığı Merkezini, Düzce Halk Sağlığı Merkezini, Düzce Bedensel Engelliler Derneğini, Yaman Tekstil Fabrikasını ve Hamidiye Mahallesinde bulunan 3 kahveyi ziyaret etti.


Ziyaretlerde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri ve partililer de eşlik etti. Seçim programına günde ondan fazla program sıkıştıran ve gittiği her ortamda ilgi ile karşılanan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık,“Düzce’ye hizmet etmek için çıktığımız hizmet yolunda yorulmadan çalışıyoruz ve çalışacağız. Düzceli hemşerilerimiz ile bir araya gelerek projelerimizi anlatıyoruz. Girdiğimiz her ortamda, programda Düzceli kardeşlerimiz, ağabeylerimiz tarafından ilgi ile karşılanmak gücümüze güç katıyor” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:39
  1. doğa

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