MHP'li Aydın: "Doğal afetlerde yaraların sarılmasının takipçisi olacağız"

TBMM (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, partisinin, yaşanan doğal afetlerde yaraların sarılmasının takipçisi olacağını belirtti.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, içeride ve dışarıda terörle mücadele halindeki Türkiye'nin, mavi vatanı ilgilendiren meselelerde diplomatik mücadelesini yoğunlukla sürdürdüğünü söyledi.

Pandemiye ilaveten son zamanlarda bazı doğal afetler ve kazalar yaşandığına işaret eden Aydın, "Özellikle Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama, akabinde yine o minvalde askerlerimizin taşıdığı aracın bir kaza sonucu patlaması, şehitlerimizin bizi ziyadesiyle derin bir hüzne gark ettiğine tanıklık ettik." diye konuştu.

Aydın, Bingöl Yedisu ve Karlıova ile Erzurum Çat üçgeninde deprem yaşandığını hatırlatarak, depremin yaraları henüz sarılmadan Trabzon ve Rize'de sel baskını, toprak kaymaları, can ve mal kayıpları olduğunu anlattı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında ahşap ağırlıklı 35 evin kül olduğunu dile getiren Aydın, "Ciğerimiz yandı. Orası gerçekten doğa harikası bir yer. Onların yaşadıkları acıların, sıkıntıların farkındayız. Can kaybı olmaması büyük tesellimiz ama bu yaraların sarılması noktasında elimizden geleni yapacağız. Hükümet yetkilileri bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarını yapıyorlar. Bizler de bunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde göçmen taşıyan bir teknenin batmasının, ayrı bir trajediye neden olduğunu hatırlatan Aydın, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğine işaret etti.

Aydın, Van'ın İpekyolu ilçesinde aşırı yağışlar sonucu sel felaketi yaşandığını, burada da kayıpların yaşandığını belirtti. Aydın, "Genellikle Doğu Anadolu ve kuzey doğu Anadolu bölgesinde yaşanan trajediler ve doğal felaketler inşallah son olur. MHP olarak özellikle bu yaraların sarılması, maddi kayıpların önlenmesi ve yapılması gerekenler noktasında takipçi olacağız." değerledirmelerinde bulundu.



