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MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, yerel seçimler öncesi bir yazılı açıklama yaparak, tüm belediye başkan adaylarına ve encümen adaylarına başarılar diledi.


Başkan Avşar, açıklamasında Cumhur ittifakının Büyükşehir Belediye Başkan AdayıSelahattin Gürkan, Merkez ilçe belediye başkan adayları ile tüm ilçe belediye başkan adaylarına ve encümen adaylarına başarılar diledi.


Avşar, "Milliyetçi Hareket Partisinin bugünkü duruşunun temeli, tarihi sorumluluk ve atalarımızın ortaya koymuş olduğu mücadelenin günümüzdeki kararlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi gündelik siyasi algılar ile uğraşmayan, tek gayesi milletin ve devletin bekasının sonsuza kadar yaşatılması ülküsü ile her durum ve şartta mücadele veren şehitler kervanının yıkılmaz kalesidir" ifadelerine yer verdi.


Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarının her birinin hayatının bir kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Avşar, "Çektikleri çileler, işkenceler, idam sehpalarında ortaya konan canlar ki o canlar son nefeste dahi Allah, vatan, millet ve turan diye haykıran o aziz irade, bugün siyasi hareketimizin omurgasını ve kalbini oluşturmaktadır.Derdi millet olan bu hareketin önünü kesmeye çalışan çok olacaktır. Derdi devlet olan bu harekete tuzak kurmak isteyen gafiller olacaktır. Derdi Allah davası olan bu harekete şeytanlık besleyen hainler olacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, ne oyun oynarsa oynasın, ne plan kurarsa kursun, Milliyetçi Hareket Partisi cenabı Allahın yardımı ve izniyle hepsini o şer odaklarının hainlerin, siyasi kepazelerin, ahlaksızların, bölücülerin oyunlarını, planlarını bir bir ezip geçecektir" ifadelerini kullandı.


Milet sevdasının kendilerinin güç kaynağı olduğunu vurgulayan Avşar, "Gücünü, kendisini oluşturan milletten alan davalar hiçbir zaman yanılgıya ve yenilgiye uğramamıştır. Siyasi tarihimiz bizi her zaman haklı çıkarmıştır. Milletimiz bunu en yakından görüyor. Milletimizin derdi bizim derdimiz, milletimizin kederi bizim kederimiz, milletimizin acısı bizim acımız, milletimizin tavrı bizim tavrımızdır.


Milletin güvencesi ve teminatı olarak kendimizi her daim her sorumluluğu almaya kararlı görüyoruz. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinde gücümüzü tek kaynağımız olan yüce Türk milletinden alıp Kızıl Elma iktidarına kararlılıkla yürüyeceğiz. Milletimizin teveccühü inşallah Cumhur İttifakında olacaktır. Bunu 31 Mart sabahı çok açık bir şekilde göreceğiz.”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:47
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