MHP’li Akçay: CHP, HDP, PKK ve FETÖ İttifakı deşifre olmuştur

CHP; HDP, PKK ve FETÖ İle İşbirliği Yapmaktadır

CHP’ninHDP, PKK ve FETÖ ile işbirliği yaptığını söyleyen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “ HDP, PKK ve FETÖ’cüler CHP’nin yönetimine çöreklenmiş, PKK ve HDP destekçileriköşe başlarını tutmuştur.31 Mart seçimleri öncesinde CHP ile terör örgütleri arasındaki kirli ittifak ayan beyan ortaya çıkmıştır. Sayın Genel Başkanımızın CHP ile FETÖ ve PKK arasındaki kirliittifakıdefişre etmesinden rahatsız olan CHP’li Özgür Özel her zaman yaptığı gibi yine MHP’ye saldırmıştır. 31 Mart ülkemiz için beka seçimidir. CHP Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı beka tehdidini göremeyecek kadar körleşmiş, idraksiz ve şuursuz bir şekilde siyaset ve muhalefet anlayışını iktidar ve MHP düşmanlığına odaklamış, Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapar hale gelmiştir. İmralı Canisinin avukatlığını ve PKK’nın sözcülüğün yapan CHP’nin ülkemizin beka sorununu anlaması mümkün değildir. Zira kendisi CHP’nin içinde FETÖ, PKK ve HDP’nin hamisi konumundadır. CHP ile HDP, PKK veFETÖ’yüaynı noktada buluşturma hevesindedir. İmralı Canisinin taleplerini TBMM’ye kanun teklifi ve önerge olarak verenlerin Milliyetçi Hareket Partisini ve Sayın Genel Başkanımızı anlamaları mümkün değildir. ” dedi.

CHP-HDP-PKK ve FETÖ Aynı Noktada Buluşmuştur.

CHP’nin HDP, PKK ve FETÖ ile işbirliğine dikkat çeken MHP’li AKÇAY, “ PKK terör örgütünün televizyon kanalında ‘Anayasa’nın 2 nci ve 3 üncü maddelerini değiştirelim’ diyen, ‘ PKK'nın Suriye uzantısı YPG bizim için terör örgütü değildir.’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil midir? Adana mitinginde cezaevindeki FETÖ’cülerin adını tek tek sayıp alkışlattıran,ByLockçu danışmanına sahip çıkan Kılıçdaroğlu değil midir? 15 Temmuz hain darbe girişimine ‘ kontrollü darbe, tiyatro’ diyen, İstanbul Kartal’da İmralı canisinin fotoğrafları altında HDP ile ortak miting yapan, PKK ve İmralı Canisi ile tekrar müzakere yapılmasını isteyen CHP değil midir? 7 Haziran sonrası PKK destekçisi HDP ile koalisyon kurmak için çırpınan Teröre destek veren HDP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasına, PKK'ya ve FETÖ’yehizmet eden televizyon ve diğer yayın kuruluşlarının kapatılmasına karşı eylem yapıp ağlaşan

CHP değil midir? Ölen PKK’lıları şehit olarak nitelendiren, İmralı Canisinin posterleri altında PKK’lılarla yürüyen, PKK’lılarla birlikte dağa çıkarak PKK’ya meşruiyet kazandırmaya çalışanlar CHP milletvekilleri değil midir? Cezaevindeki PKK’lı ve FETÖ’cü teröristleri ziyaret edenler CHP milletvekilleri değil midir? ‘Ben ve çevremdekiler HDP’ye oy verdik.’ diyen CHP genel başkan yardımcısı değil midir?Terör örgütüne yardım ettikleri için belediyelere kayyım atanmasını “Bu bir darbedir, HDP'nin yanındayım” diyerek terör destekçiliği yapan, Devletin terörle mücadelesini protesto etmek için İzmir’de düzenlediği mitinge katılarak “Gücünüzü arttırmak için desteğe hazırım” diyen, FETÖ'cü yayın kuruluşlarına, "Özgür basın susturulamaz" diyerek FETÖ’nün savunuculuğu yapan CHP İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer değil midir? Devlete seri katil diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu değil midir? ” diye sordu.

CHP Terör Örgütleriyle İttifakını Gizlemek İçin MHP’ye Saldırmaktadır

CHP’nin terör örgütleriyle yaptığı kirli ittifakı saklamak için MHP’ye saldırdığını söyleyen MHP’li Akçay, “ CHP’nin HDP, PKK ve FETÖ ile ittifakı ayan beyan ortadadır. Gerek CHP’li gerekse HDP’li yetkililer bu ittifakı itiraf etmişlerdir. CHP terör örgütleriyle yaptığı ittifakı milletten gizlemek için MHP’ye saldırmaktadır.” dedi.

CHP PKK’nın Taleplerine Aracılık Etmekte, FETÖ’nünKılıcını Sallamaktadır

CHP’ninİmralı Canisi’nintaleplerini kanun teklifi olarak TBMM’ye sunduğunu söyleyenMHP’li Akçay, “ CHP; İmralı Canisi, PKK ve HDP’nin talepleri doğrultusunda 14 Aralık 2015 tarihinde68 maddelik kanun teklifi” hazırlayarak TBMM’ne sunmuştur. Bu kanun teklifinde PKK terör örgütünün talepleri doğrultusunda çok sayıda düzenleme vardır. İmralı Canisi Açılım sürecinin devamının sağlanması için TBMM’de Hakikat ve Yüzleşme Komisyonu kurulmasını istemiştir. CHP, İmralı Canisi Öcalan’ın talepleri doğrultusunda8 Aralık 2015 tarihinde “Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu” kurulması için TBMM İçtüzük Değişiklik teklifi vermiştir. CHP’li Özel Sayın Genel Başkanımızın ve Partimizin ve Ak Parti’nin terör örgütleri aleyhine yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu söylemektedir. CHP bizim her platformda ülkemizin beka meselesine vurgu yapmamızdan ve terör tehditinden bahsetmemizden neden rahatsız olmaktadır? Biz terör örgütleri ve destekçilerinden bahsederek ülkemizin beka sorununa dikkat çekiyoruz. CHP, PKK ve FETÖ’dendeğil de terör örgütlerini ve işbirlikçilerini eleştirmemizden rahatsız olmaktadır.” ” dedi.

Kılıçdaroğluyönetimindeki CHP Atatürk’ün Ruhunu İncitmektedir

MHP’li Akçay sözlerine şöyle devam etti: “KılıçdaroğluCHP’yiterör örgütleriyle aynı noktada buluşturmuştur. CHP’nin bu hali Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhunu incitmektedir. Cumhuriyet'i kurmakla övünen CHP’yi terör örgütlerinin taleplerine aracılık eder hale getiren bu CHP yönetimi 31 Martta hesap verecektir.”