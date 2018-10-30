MHP’li Akçay: CHP bölücülerin eteğiniin altında siyaset yapıyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan AKÇAY yazılı bir açıklama yaparak CHP’yi eleştirdi. Açıklamasında CHP sözcülerinin açıklamalarına cevap veren Akçay “MHP’yi kimliğini kaybetmekle suçlayan CHP sözcüleri kendi konumlarını nasıl açıklayacaklar? CHP’nin Atatürk ile bir ilgisi kalmamıştır. Atatürk’e göre öncelik, hepimizi bütünüyle kuşatan ve anayasal olarak da hepimizin hüviyeti olan Türklüktür. Cumhuriyeti bu şiar üzerine kurmuştur. CHP, Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkarak iki devlet iki millet çıkarmak isteyen bölücülerin eteğinin altında siyaset yaparak Atatürk'ü reddi miras etmekte, bölücülerepartnerlik yapmaktadır. CHP’nin aziz Atatürk’ün hatırasını kendisine maske edinmiş, Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yıkmak isteyen bölücülerle ittifak ettikleri gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır” dedi.

CHP sözcücüsünün Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhur İttifakı’nda varlığını kamu personeli kadrolarına bağlayan ifadelerini de eleştiren MHP’li Akçay “Dervişin fikri neyse zikri de odur. CHP zihniyetine göre bir birliktelik varsa orada pazarlık vardır. O halde CHP sözcüleri cevap versin: CHP-HDP-İP birlikteliği hangi siyasi pazarlık, hangi koltuk dağılımlarıyla yapılmıştır? Biz milletimizin bize verdiği görev ve yetkinin bilincindeyiz. Muhalefet görevimizi milli muhalefet ve milli mukavemet ilkesi ile yerine getiriyoruz. Devletimizin ve milletimizin önünü açacak, ülkemizi dar boğazdan kurtaracak çalışmalarda öncü oluyoruz, sorumluluk alıyoruz. Dolayısıyla MHP oturmadığı bir koltuğa oturuyormuş gibi yapmaz; koltuk için pazarlık hiç yapmaz. Koltuk için pazarlık yaptığımızı iddia edenlerin 32 gün istikşafi görüşme adı altında iktidar pazarlığı yapanların MHP’den alacağı dersler çoktur. Bu 32 günün hesabını hala vermeyen CHP’ye sormak istiyorum. Hangi bakanlıkları alamadınız da o görüşmeler o kadar uzun sürmüştü? Size oy verenlerin o değerli zamanını boşa harcayarak hangi pazarlıklar peşinden koştunuz?” dedi.

CHP sözcülerinin “MHP, Atatürk düşmanlığı söylemleri olan bir partiye can simidi, koltuk değneği oldu” eleştirilerine karşı MHP’li Akçay “Bu sözleri söyleyen kişi ‘HDP ile gönül ittifakımız var’ sözünün sahibidir. HDP ise İmralı canisi Öcalan’ın ‘en büyük projem’ dediği, Kandil’in emir ve direktifleriyle hareket edenbir partidir. Atatürk düşmanlığını, cumhuriyet düşmanlığını şiar edinmiş, politikası haline getirmiş bölücülerle gönül ittifakı yapanların Atatürkçülük dersi vermesi ikiyüzlülük ve hadsizliktir.” diye sordu.

“CHP hala blok siyasetinin peşinde”

Açıklamasında CHP’nin mecliste blok siyaseti arayışlarına devam ettiğini ifade eden Akçay “CHP 16 Nisan Anayasa Referandumundan itibaren blok siyaseti yürütme gayretindedir. Referandum ve 24 Haziran başarısızlıklarına rağmen CHP, HDP ve İP birlikteliğini korumak istiyor. Üstelik bu birlikteliğe MHP’yi de ekleme gayretindeler. Türk milletinin derdine ortak, beklentisine sözcü, ülküsüne önder olduk. CHP, HDP ve İP’e sarılmakla serbesttir, ancak MHP’yi bu karanlık şer ittifakına çekemeyeceklerdir. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim alnımız aktır, milletimize verdiğimiz hiçbir sözden geri adım atmadık. Milletimizin çıkar ve beklentileri, ülkemizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası dışında siyaset referansımız olmadı, olmaz, olmayacak. Bu nedenle CHP, bize istikamet tayin etmeye kalkmasın. Kendi gönül ittifaklarının esasını teşkil eden 14 Aralık 2015 tarihli ‘Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 23 Temmuz 2015 tarihli ‘Toplumsal barışı tehdit eden artan terör olaylarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin arkasında olup olmadıklarını anlatsın ki büyük Türk milletine, Türkiye Cumhuriyetine karşı tutumlarını tüm kamuoyu öğrensin, ikiyüzlü davranmaktan vazgeçsinler.

Siyaset ülkeye ve topluma hizmet için yapılır, ancak CHP siyaseti hala bir çıkar ilişkisi, bezirgan pazarlığı olarak gördüğü için MHP’nin ilkeli duruşunu bir türlü kafası almıyor.”